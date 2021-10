«Deux années pour ouvrir, puis il y a eu le Covid!»

L'essentiel: «Chef de l'année» douze ans après votre arrivée du Japon, c'est une consécration...

Ryodo Kajiwara, chef du «RYÔDÔ»: Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'ils allaient distinguer un autre chef reconnu. Je suis très heureux, la cuisine m'a apporté beaucoup de bonheur. Bien sûr, tout n'a pas été facile. À mon arrivée au Luxembourg, j'ai eu des difficultés avec la langue. Mais les grands chefs chez qui j'ai travaillé ont été de véritables mentors. Ils m'ont appris beaucoup de choses, pas seulement en cuisine, mais aussi dans la manière de travailler avec les autres.

Parlez-nous de votre parcours.

J'ai commencé la cuisine à 18 ans et suis passé par plusieurs restaurants haut de gamme à Tokyo, notamment des étoilés. Puis j'ai rencontré mon épouse, qui est luxembourgeoise. Elle faisait ses études au Japon. En 2009, je suis venu m'installer au Grand-Duché. Au niveau professionnel, j'ai débuté chez Léa Linster avant de travailler au Restaurant Le Sud, puis au Fin Gourmand et au Clairefontaine, avant d'intégrer l'équipe du Mosconi.

Quel a été le déclic pour lancer votre propre établissement?

J'ai participé à un concours dans le sud de la France, où je devais concocter des recettes. Cela m'a donné envie de développer ma créativité et mon imagination. Faire naître le RYÔDÔ n'a pas été chose aisée. Deux années ont été nécessaires pour que le projet aboutisse. Et quelques semaines après l'ouverture, nous avons dû fermer en raison de la crise du coronavirus... Fort heureusement, la clientèle est vite revenue à la réouverture.

Comment décririez-vous votre cuisine?

À la base, c'est une cuisine japonaise, mais fusionnée avec de la cuisine européenne, notamment au niveau des desserts. Vous pouvez retrouver à la carte des tortellinis au bœuf Wagyu ou encore du baba au rhum. Ma philosophie, c'est de respecter les ingrédients qui doivent être de qualité, conformément aux principes de la cuisine japonaise.

À ce propos, quelles sont les principales différences entre l'Europe et le Japon en termes de restauration?

Je dirais que le Japon est plus soucieux de la diététique et de l'équilibre, toujours dans l'idée de «nourrir l'esprit». Et puis, il y a de grosses différences au niveau des produits. Au Japon, nous cuisinons beaucoup de poissons et d'algues. Au Luxembourg, j'ai davantage la possibilité de me procurer de bons ingrédients rares et luxueux comme la truffe.

Quels sont vos défis pour l'avenir?

Continuer à produire une cuisine qualitative au «RYÔDÔ». C'est pourquoi il est nécessaire de développer l'équipe. Mais il est parfois compliqué de trouver des cuisiniers au Luxembourg...

(Recueilli par Thomas Holzer/L'essentiel)