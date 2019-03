Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Carnaval Coup d'envoi du bal des cavalcades à Diekirch

Ce dimanche, Diekirch ouvrira le bal des cavalcades pour la période des festivités de carnaval. 37 chars et 18 groupes formeront ainsi un cortège de 2 000 m de long qui se déplacera dans la ville. Six tonnes de bonbons, chocolats et ânes en peluche seront distribuées à la foule.

Festival La diversité du Luxembourg à l'honneur

Le Festival des migrations se tient ce week-end (de vendredi à dimanche) à Luxexpo The Box. Ce festival est devenu un immense paquebot dont la partie principale est composée de plus de 240 stands d’associations héritières de l’immigration portugaise, espagnole, des Balkans, d’Amérique latine, d’Afrique… Les 30 000 visiteurs attendus pourront assister à des conférences politiques, des spectacles de danse, ou encore déguster des spécialités culinaires.

Festival Le numérique devient de l'art aux Rotondes

De ce vendredi à dimanche, les arts vivants, visuels, numériques et la musique ne feront plus qu’un au festival Multiplica, aux Rotondes, à Luxembourg. Pour cette troisième édition, le public sera guidé à travers des univers artistiques variés où il pourra apprécier des performances et des installations. C’est également l’occasion de participer à des workshops et de rencontrer les artistes.

Carnaval Les fêtards seront de sortie pour le «Megafuesend»

Ce week-end à Differdange, les festivités de carnaval du «Megafuesend» débutent dès ce vendredi, à 19h, avec des prestations de DJ. Le traditionnel «Clochardsbal», aura lieu samedi et recevra l’orchestre The Noisemakers. Les petits auront leur propre bal de carnaval, dimanche.

Photographie Des photos inédites de Keith Haring exposées

Samedi, de 10h à 16h, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des photos inédites de l’artiste américain Keith Haring en pleine action artistique prises par le photographe et ami de Haring, Tseng Kwong Chi. Les photographies sont exposées à la banque Degroof Petercam, à Luxembourg.

Musique Le nouveau Godsmack en concert à l'Atelier

Le groupe de musique américain se produit dimanche soir à l'Atelier à Luxembourg. Ils présenteront «When Legends Rise», leur septième album, sur lequel mélodies et riffs font bon ménage. Début 2018, Godsmack dévoilait un premier extrait, «Bulletproof», avant de sortir en septembre dernier «When Legends Rise», et son clip hommage à la NFL. Depuis ses débuts en 1996, le groupe originaire du Massachussetts a enchaîné les succès. Son premier opus éponyme fut quadruple platine aux États-Unis en 1998, et trois de ses albums se sont classés en tête des charts américains.

Cinéma Les cinéphiles auront du choix à Dudelange

Ce samedi, les cinéphiles ont rendez-vous au Centre national de l’audiovisuel pour la Ciné-Bourse à Dudelange. Dix exposants vendront affiches, DVD, Blu-ray, livres, etc. L'entrée est gratuite.

Musique Un nouveau visage pour le rappeur luxembourgeois Castelló

Castelló se produit ce vendredi soir, à la KuFa, à Esch-Belval. Il présentera vendredi, les extraits de son nouvel album «Dernière Fantaisie», à l’occasion d’un ciné-concert. «Plus qu’un grand retour, c’est un grand changement», précise le rappeur luxembourgeois. Connu sous le nom de Godié, l'artiste tombe ainsi le masque, optant pour son véritable nom. Castelló propose des sonorités ensoleillées et festives, à l’image de «Guest List» et «Mi Amor».

(L'essentiel)