Concert et tee-​​shirts pour lutter contre le cancer

Ils sont six! Fabien, le manager, est à la guitare et au chant, Gérald, co-manager, est à la batterie, Kevin à la guitare, Patrice à la basse, Samuel au clavier et Lucie au chant. Ils sont connus sous le nom de scène Cover Pop Rock Between Us. Ce groupe franco-luxembourgeois, géré par l'ASBL HelpZic Promotion, commence à se faire une petite place dans le paysage musical luxembourgeois et belge. Spécialisés dans les standards de pop-rock des années 60 à aujourd'hui, ils se produisent lors d'événements publics (fête nationale, Fête de la musique, marché de Noël...) et privés.

Samedi, ils participeront à la fête du Maitrank à Arlon, place Léopold, de 20 à 22h. Mais ce concert aura une connotation un peu particulière. «À cette occasion, nous vendrons un tee-shirt au profit de la recherche contre le cancer», raconte Fabien. Une action menée en collaboration étroite avec l'Institut Bordet de Bruxelles, un centre pionnier dans la lutte contre le cancer de réputation internationale.

«J'ai perdu un proche malade du cancer. Il avait 40 ans. De plus, un des membres du groupe a également été touché par la maladie. Nous avions envie d'apporter notre contribution», raconte le manager. Aussi, 250 tee-shirts sur lesquels on pourra lire «Symphonie contre le cancer» seront vendus au prix de 12 euros. «Les bénéfices seront intégralement reversés à l'Institut».

betweenus.fr

(L'essentiel/Gaël Padiou)