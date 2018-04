«On ne croit pas à la reprise de Dudelange»

«Il n'y a pas de panneaux devant l’usine, mais une chose est sûre: on est en vente. Et ce sont malheureusement les médias qui nous l’ont appris», regrettent déjà amèrement, ce lundi à Dudelange, des ouvriers d’ArcelorMittal que nous avons rencontrés à la fin de leur service. «On avait entendu des premiers bruits en provenance de Liège en Belgique, mais on nous avait confirmé que l'on n'était pas sur la liste des sites à céder».

Et quand on évoque l’arrivée des potentiels nouveaux propriétaires, les réponses fusent: «Mais d’où va venir la matière première alors? Où va-t-on aller chercher l’acier?», s’interrogent nos interlocuteurs. «Il n’y a pas de port ici et ce n’est pas avec les quelques wagons qui arrivent en train que l’on peut tenir le coup. Personne ne veut être repris par une autre société, car en restant sous statut ArcelorMittal, on a encore la possibilité d’être recasé ailleurs au Luxembourg. Et partout où il y a des repreneurs, des gens restent sur le carreau...».

«L'impression de faire partie d’une opération commerciale»

Et nos interlocuteurs de nous confirmer que le site de Dudelange ne tourne plus à la même vitesse depuis trois ans. «Tout est au ralenti depuis au moins six mois», nous indique-t-on. «On a senti le vent tourner ces dernières années quand le nombre d'intérimaires est devenu plus important, et notamment à des postes-clés, que le nombre d’agents ArcelorMittal (un peu moins de 200 selon nos indications). Les anciens partent en retraite et on ne les remplace pas».

Et quand le ministre de l’Économie, Étienne Schneider, prend position contre la fermeture de Dudelange, personne n’y croit. «Les grands groupes privés n’en ont rien à faire des responsables politiques», nous affirme-t-on. «Même si ArcelorMittal a des accords avec le Grand-Duché, on ne pèse pas bien lourd à l’échelle du groupe».

Et le son de cloche est identique par rapport aux règles de concurrence fixées au niveau de l’Union européenne. «La Commission européenne, elle a bon dos...», soupirent les ouvriers dudelangeois. «On a l’impression que tout était déjà réglé avant, car la possible reprise d’Ilva en Italie par ArcelorMittal ne date pas d’hier. On a la triste impression de faire partie d’une opération commerciale. On sait qu’une nouvelle ligne sera activée à Florange en 2019 et on a le sentiment d’en faire les frais».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)