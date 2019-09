Le plastique sera banni des cantines du pays

À Restopolis aussi, on prépare la rentrée avec soin. Les quelque 600 personnes employées dans la restauration scolaire au Luxembourg sont à pied d'œuvre depuis le début de la semaine dernière. «On a organisé des formations continues sur les différents sites toute la semaine, sur la gestion des déchets, l'accueil des convives, les règles d'hygiène...», explique Monique Ludovicy, responsable de Restopolis. Avec un objectif majeur cette année: «La réduction au maximum des déchets plastique».

Food trucks et barbecue



Outre ses restaurants et cafétérias, Restopolis propose aussi des food trucks. Après celui en fonction au lycée Bel-Val, un deuxième va entrer en service à l'Athénée de Luxembourg. Autre nouveauté dans l'offre de repas: des barbecues. «On commence les barbecues du vendredi, par beau temps, sur quatre sites. Je pense que ça va plaire», se réjouit Monique Ludovicy. Accélérer le paiement



Cette année, Restopolis travaille avec Digicash pour motiver les élèves à charger et utiliser leurs cartes de paiement. «Avec la carte, le paiement prend 30 secondes, et il faut aller vite à l'heure de midi!» indique Monique Ludovicy. Payer en espèces prend nettement plus de temps, ce qui peut irriter les convives qui attendent leur tour. Du coup, jusqu'au 30 septembre, quand les élèves alimenteront leur carte pour la première fois, 5 euros leur seront offerts.

Ainsi, tous les restaurants scolaires renoncent aux bouteilles en plastique au profit de celles en verre. «On commence aussi dans quatre lycées avec des fontaines à jus, où les élèves pourront remplir leur verre ou leur gourde», ajoute Monique Ludovicy. Le tout avec l'espoir de généraliser le système. En outre, les emballages en plastique seront remplacés, cette année, par des emballages biodégradables, et les couverts en plastique pour les repas à emporter par des couverts en bois. Enfin, les sachets en plastique pour les emballages ne seront plus donnés aux clients, à moins qu'ils n'en fassent la demande. «Nous ne produirons presque plus de plastique. Nous voulons sensibiliser un maximum. Même les tickets de caisse ne seront plus imprimés si le client ne le demande pas». En outre, des gourdes seront vendues aux élèves à un prix sponsorisé, pour éviter qu'ils n'achètent des bouteilles en plastique.

«La plus grande zone fairtrade du pays»

De quoi épargner d'importantes quantités de plastique à l'environnement, vu la quantité de repas servis par Restopolis. L'année dernière, 3 334 585 repas ont été servis dans les 72 restaurants gérés par Restopolis, une hausse de 19% par rapport à l'année précédente. Ce qui représente tout de même 14 000 repas par jour, auxquels il convient d'ajouter la vente de 21 000 produits vendus au quotidien dans les 52 cafétérias. Le tout pour nourrir 72 000 convives potentiels.

Pour satisfaire les appétits de tout ce beau monde, Restopolis planifie ses menus sur huit semaines, avec trois trames de menus différentes, chacune pour un tiers des établissements. «Si nous faisons les mêmes menus pour tous les restaurants, nous pouvons avoir des ruptures de stocks», notamment auprès des producteurs locaux, explique Monique Ludovicy. Les menus comprennent 4% de produits bio et 1% de produits fairtrade. «Nous sommes la plus grande zone fairtrade du Luxembourg, tous nos restaurants en font partie». Le tout à des prix attractifs, qui sont restés stables pour cette rentrée. Le plat unique est à 3,60 euros, le menu partiel à 4,10 euros et le menu complet entrée+plat+dessert à 4,60 euros. De quoi aborder les cours avec un bon appétit!

(Jérôme Wiss/L'essentiel)