Un jeune se fait tabasser et voler son portable

Une violente agression s'est produite mercredi après-midi vers 16h25 rue de Dippach à Bertrange, indique ce jeudi la police grand-ducale. Deux hommes non identifiés ont agressé un jeune. Ils l'ont frappé et lui ont volé son téléphone portable et sa carte bancaire, avant de prendre la fuite dans une direction inconnue.

La police a alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver les agresseurs, mais n'ont pas pu mettre la main dessus, ni déterminer leur identité pour le moment. Choqué, le jeune homme a dû être soigné pour plusieurs blessures. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.

(L'essentiel)