860 soignants vont recevoir le vaccin fin décembre

Le programme de vaccination contre le Covid se concrétise. Xavier Bettel, le Premier ministre, et Paulette Lenert, la ministre de la Santé, indiquent ce mercredi que 430 membres des quatre hôpitaux d'urgence du pays* vont recevoir le vaccin Pfizer/BioNTEch les 28 et 29 décembre dans le hall Victor-Hugo à Luxembourg, en réponse à une question parlementaire posée par le député CSV George Mischo. Une première livraison du vaccin aura normalement été effectuée le 26 décembre. Puis, le 30 décembre, 430 salariés des maison de soins seront à leur tour vaccinés, «au même endroit».

«Ces personnels correspondent aux catégories classées prioritaires dans la stratégie de vaccination nationale, rappellent Xavier Bettel et Paulette Lenert. Pour des raisons logistiques, le fabricant n'a pu livrer le vaccin qu'à un seul endroit lors de cette livraison initiale. Comme ce vaccin devait être conservé à -75 ° C, il n'a pas été possible de le livrer à différents hôpitaux».

Mais la situation devrait évoluer en janvier, puisque Pfizer et BioNTech pourront alors les approvisionner directement, assurent les autorités. «Tous les salariés (y compris des sous-traitants) et tous les médecins des hôpitaux pourront se faire vacciner sur leur lieu de travail», précisent le Premier ministre et la ministre de la Santé, qui se disent «convaincus» qu'une grande majorité d'entre eux accepteront de le faire.

*Centre hospitalier Emile-Mayrisch, Centre hospitalier du nord, CHL et hôpitaux Robert Schuman.

(ol/L'essentiel)