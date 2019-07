De plus en plus de pompiers professionnels

D'après le rapport d'activité du Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS), publié le 1er juillet, le Luxembourg compte actuellement 488 pompiers professionnels, auxquels s'ajoutent 175 employés techniques et administratifs du CGDIS, explique la ministre LSAP de l'Intérieur, Taina Bofferding, en réponse à une question de la députée CSV, Françoise Hetto.

La ministre précise qu'actuellement, «on ne peut pas parler de problème de recrutement. Jusqu'à présent, il y a toujours eu assez de candidats et candidates pour les postes ouverts par le CGDIS». De 2009 à 2019, 211 nouveaux postes ont été ouverts. Avec beaucoup plus de postes créés depuis la confirmation, en 2013, de la création du CGDIS. Ainsi, aucun poste n'a été créé en 2012, mais 12 l'ont été en 2013, 20 en 2016, 46 en 2017 et 50 en 2018. et enfin, 54 en 2019.