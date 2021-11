Gerson Rodrigues, prophète et star en son pays. L'attaquant des Lions Rouges a pu tester sa cote de popularité auprès des plus jeunes en s'offrant un véritable bain de foule dans son quartier, à Bonnevoie, lundi. Quatre jours après avoir inscrit un superbe but en Azerbaïdjan (1-3) et au lendemain de la défaite à domicile contre l'Irlande (0-3), l'international luxembourgeois s'est offert une petite balade dans les rues de la capitale.

Très rapidement, les enfants de l'école Bonnevoie-Gellé l'ont reconnu. Tout excités, ils ont été nombreux à lui demander photos et autographes. Aussi généreux sur le terrain que dans la vie, le joueur qui évolue à Troyes s'est exécuté en plus de célébrer au milieu des jeunes fans. Une scène pleine de vie et de bonne humeur, qui a suscité la curiosité d'autres passants.

«J'ai cru que c'était Travis Scott au Luxembourg!», a glissé à «L'essentiel» une jeune femme qui passait par là. Sur les réseaux sociaux, les images de la rencontre entre Gerson et les gamins a été largement partagée. Actif sur Instagram, le footballeur a lui-même reposté la «story» d'un des ses fans.

(th/L'essentiel)