Les chiens de la police sont-​​ils traités au mieux?

«La situation actuelle serait intenable». Martine Hansen , députée CSV, dénonce dans une question parlementaire les conditions d'hébergement des 17 chiens de la police grand-ducale, dont les chenils sont installés depuis 2011 dans la partie arrière de la cité policière Grand-Duc Henri, au Findel. «Le bien-être des animaux serait impossible à respecter, poursuit-elle. Ainsi, les chenils, posés sur de l'asphalte, seraient inutilisables car n'étant pas conformes aux besoins des chiens. Les chiens seraient ainsi non seulement exposés aux températures extrêmes, mais également distraits par les passants. Les maîtres-chiens, quant à eux, n'auraient aucun contact visuel et donc pas de moyen de contrôle direct sur les chiens. Bref, l'immeuble serait un complexe de bureau non adapté aux besoins quotidiens du Groupe Canin».

Dans leur réponse, François Bausch, ministre de la Sécurité intérieure, et Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, indiquent que lors d'une visite de contrôle récente des chenils, effectuée par l'Administration des services vétérinaires, aucune non-conformité par rapport à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux n'a été constatée. Mais ils admettent que l'emplacement actuel des chenils peut être amélioré, «en ce qu'un passage régulier du personnel policier (à pied ou en voiture) devant les chenils peut exciter les chiens de service». Les deux ministres conviennent par ailleurs qu'il faudrait installer une isolation thermique plus performante pour protéger davantage les chiens en cas de forte chaleur ou de grand froid.

«Pas d'autre site adéquat à proposer»

Même si plusieurs propositions de transformation voire de délocalisation des chenils ont été faites, François Bausch et Romain Schneider soulignent que la police n'a pas d'autre site adéquat à proposer «vu qu'il est difficile de trouver un site correspondant aux besoins spécifiques du Groupe Canin, à savoir un emplacement géographique adapté (à proximité de la capitale et du réseau autoroutier, à l'abri d'un passage fréquent de personnes, site sécurisé) et des infrastructures adéquates (bureaux suffisants, lieu de stockage pour armement, stupéfiants et explosifs, chenils, accès informatique, espace d'entraînement)».

Pour rappel, les chiens de la police sont spécialisés dans plusieurs tâches, parmi lesquelles la recherche de stupéfiants, la fouille préventive d'explosifs, la recherche de personnes en fuite et les contrôles préventifs.

(ol/L'essentiel)