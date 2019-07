360 000 fiches de paie à rééditer depuis janvier

Au Luxembourg, quelque 60 000 personnes perçoivent le salaire minimum et sont concernées directement par sa hausse de 100 euros nets avec effet rétroactif au 1er janvier. Pour les employeurs et les fiduciaires, ce sont au minimum 360 000 fiches de paie à rééditer sur les six derniers mois.

«C'est une décision politique d'appliquer la rétroactivité au 1er janvier. Mais c'est sûr qu'il aurait été plus simple de voter la loi dans les temps avant le début de l'année. Les sociétés et les administrations auraient eu moins de soucis», résume le directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), Jean-Paul Olinger.

Recalculs et rééquilibrages

Et les défis administratifs sont nombreux pour les grandes comme pour les petites entreprises. «Il faut réémettre des fiches d'impôts comprenant l'adaptation des salaires et incluant le crédit d'impôt. Pour certains secteurs viennent s'ajouter des horaires de travail variables d'un mois à l'autre et le paiement des heures supplémentaires», poursuit-il.

Mais ce n'est pas tout, du côté des administrations aussi on s'arrache les cheveux. Par exemple, lorsqu'un salarié a été malade, les montants doivent être réadaptés tant pour le salarié que concernant le remboursement à la mutualité des employeurs. «On attend désormais les répercussions du système dans les semaines et les mois à venir», finit Jean-Paul Olinger. Il s'attend en effet à un certain nombre de recalculs et de rééquilibrages. «Il y aura certainement encore des questions, des recalculs, mais les versements seront faits fin juillet».

