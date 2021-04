L'État possède et entretient 2 202 véhicules

Suite à une question parlementaire du député pirate Marc Goergen, François Bausch et Pierre Gramegna ont fait le point sur le parc automobile de l’État, composé de 2 202 véhicules. Sans surprise, c’est le ministère de la Sécurité intérieure - dont dépend notamment la police grand-ducale - qui possède la plus grande flotte (760 véhicules, soit 34% du parc total). Viennent ensuite le ministère de la Mobilité et des Travaux publics (483) et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (254). Le ministère de la Fonction publique et le ministère de l’Enseignement supérieur ne disposent, eux, que d’un seul véhicule.

Une flotte qui a un coût: 14,8 millions en 2020 dont 10,2 millions pour l’exploitation et l’entretien. Il faut dire que chaque véhicule est utilisé entre 10 et 15 ans selon les chiffres transmis mardi. Les 460 véhicules vendus entre 2016 et 2020 avaient ainsi en moyenne douze ans.

L'électrique gagne du terrain

En 2020, l’État a déboursé 4,6 millions d’euros pour acheter 207 nouveaux véhicules dont 72 pour la police grand-ducale (dont 38 4x4 et 25 fourgonnettes). C’est donc tout naturellement le ministère de la Sécurité intérieure qui a dépensé le plus l'an dernier pour renouveler sa flotte (1,9 million d’euros), devant celui de la Mobilité et des Travaux publics (828 000 euros).

Un parc automobile que l’État s’est engagé à rendre moins polluant: ainsi, le taux de CO2 moyen était de 91,88 g de CO2/km en 2020 contre 106,37 g en 2019 et encore 119,35 g en 2018.

Sur les 2 202 véhicules, 91,8% étaient équipés de moteur thermique contre 94,6% en 2019. La part du 100% électrique augmente et passe de 2,6% à 4,1%. Sans surprise, c’est le ministère de la Mobilité et des Travaux publics le plus vert en la matière: 73 véhicules 100% électriques ou hybrides sur 483 (soit 15,1% de sa flotte).

