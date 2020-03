«Les commandes de lait UHT ont explosé»

«C'est dans ces moments-là que l'on prend l'importance des gens dans une entreprise». Les mots de Gilles Gérard, directeur général de Luxlait sont forts quand il évoque le début de crise du coronavirus dans l'industrie agro-alimentaire au Luxembourg. «Et on va forcément sortir différent de cette crise. Le week-end dernier, j'étais encore au restaurant et tout a désormais changé très vite. En une semaine, j'ai l'impression d'avoir travaillé pendant un mois, mais on va tout faire pour surmonter cette crise. Mes journées commencent à 8h et se terminent à 21h, mais je ne quitterai pas le navire, car Luxlait est aujourd'hui devenu une entreprise d'utilité publique indispensable à la nation».

Le point sur les effectifs chez Luxlait



«Ce vendredi, je pouvais encore compter sur 85 à 90% de mon personnel», nous précisait Gilles Gérard, directeur général chez Luxlait. «J'ai demandé à tous mes cadres de rester à mes côtés. 25 personnes doivent rester à la maison pour garder leurs enfants. 15 sont en maladie. 40 absents sur un total de 330 employés. Tout le monde joue vraiment le jeu et je remercie l'ensemble de mon personnel. On peut encore produire correctement dans ces conditions».



Coopérative agricole étroitement liée à l'histoire du Grand-Duché depuis 1894, «Luxlait se doit d'aller chercher 160 millions de litre de lait par an chez les agriculteurs du pays», rappelle Gilles Gérard, «et on doit continuer (malgré le coronavirus). C'est terrible, la situation évolue d'heure en heure, mais on ne peut pas les laisser tomber. Si on abandonne les agriculteurs, cela pourrait être la mort du secteur. Face à cette crise grave et sévère, nous faisons désormais partie des entreprises essentielles à l'économie, au même titre que la santé et l'énergie. On va mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la collecte du lait, la production et la distribution».

«S'il le faut, j'irai moi-même produire dans l'usine»

Quand le Premier ministre Xavier Bettel demande à la population de «rester à la maison» pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus, Gilles Gérard comprend les mesures du gouvernement, mais «l'industrie alimentaire doit continuer à tourner», souligne-t-il. «On a besoin de matières premières, de soutien technique, des camions de distribution... C'est terrible, mais des gens doivent continuer à travailler pour que ça tourne! Je lance un cri d'appel à ces personnes indispensables: courage, vous servez la nation! C'est tellement important pour que tout le monde puisse continuer à manger. On ne doit rien lâcher! Notre personnel continue d'appliquer drastiquement nos règles d'hygiène et n'hésite pas à en faire de même à la maison».

Depuis la crise du coronavirus, le directeur général de Luxlait affirme que «les commandes de lait UHT (longue conservation) ont explosé». «On a appris tellement de choses en peu de temps, alors que personne n'a été formé à gérer une crise pareille», poursuit Gilles Gérard. «Nous avons dû arbitrer et rationaliser les commandes de nos clients en gardant une certaine équité par rapport aux commandes précédentes. Nous devons aussi rassurer la population pour éviter la panique. Privilégiez un produit plus sain comme le lait frais avec 20 jours de date limite de consommation (DLC). On peut voir venir et on met tout en œuvre pour répondre à la demande. Et s'il le faut, j'irai moi-même produire dans l'usine».

«On ne s'attendait pas à une crise aussi rapide»

Avec l'arrêt total du secteur Horesca représentant hôteliers restaurateurs et cafetiers, «c'est très compliqué», reconnaît Gilles Gérard. «Les commandes de la grande et moyenne distribution (GMS) ont certes explosé, car la population a fait d'importantes réserves et on vend plus que d'habitude. On a l'impression d'être dans une situation de guerre, mais quand le pic de consommation va ralentir, on va traverser un trou noir! Dans les mois à venir, je ne vous cache pas que cela va être très compliqué pour tout le secteur agro-alimentaire. Et avec la fermeture progressive des frontières, les 200 000 frontaliers qui venaient de France, d'Allemagne et de Belgique vont rester chez eux. Cette consommation-là restera à l'intérieur de ces pays et elle ne sera plus au Luxembourg».

Et finalement, concernant la pandémie du coronavirus, le directeur général de Luxlait reconnaît que «l'on a vu cette crise venir, mais que l'on n'a pas pris conscience que ça arrivait aussi vite». «Du côté de Taïwan qui avait été fortement touché par l'épidémie de Sras en 2002, on a pu remarquer qu'ils étaient parvenus à mieux contenir l'épidémie de Covid-19 en imposant plus rapidement un plan d'urgence», conclut Gilles Gérard, qui nous a confié déjà réfléchir à des plans B et C en fonction de l'évolution de la situation au niveau des effectifs chez Luxlait.

Notre vidéo tournée à l'intérieur de l'usine en décembre 2019 lors de la visite du Grand-Duc Henri chez Luxlait.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)