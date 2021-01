Alerte sur un fort rebond du nombre d'infections

Avec la souche britannique du coronavirus, «les nouvelles infections quotidiennes pourraient dépasser les pics précédents», avertissent les experts de la Task force Covid du Luxembourg, dans leur dernier rapport sur la situation sanitaire du pays. Si cette variante, beaucoup plus contagieuse, se répand, le Luxembourg pourrait faire face à une nouvelle vague, qui pourrait être encore pire que la seconde, avec un «fort rebond des infections».

Pour éviter cela, il est nécessaire de continuer à limiter strictement les contacts sociaux et de respecter les mesures d'hygiène, préviennent les experts. En outre, il faut tester autant que possible pour pouvoir réagir rapidement en cas d'infection. Le rapport reconnaît toutefois actuellement une évolution positive et plus stable de l'épidémie dans le pays, avec moins de cas et de décès déclarés. Mais la prudence reste de mise étant donné que la situation sanitaire pourrait encore évoluer dans les semaines à venir, dû aux contacts accrus entre les résidents durant les vacances de Noël et après.

(L'essentiel)