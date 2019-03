Resto, discothèque et piscine... dans des églises

Actuellement, 21 (sur 23) édifices religieux de la capitale, dont la cathédrale, sont propriété de la ville de Luxembourg qui demande un loyer de 1 500 euros par an pour les petites églises, 2 000 euros pour les plus grandes comme à Belair, et 2 500 euros pour la cathédrale. Des négociations sont en cours avec l'archevêché pour parvenir à un accord sur ces montants, qui ont été évoqués lundi en conseil communal.

De quoi donner des idées à certains, et notamment à la section luxembourgeoise de l'Église du Monstre de Spaghetti Volant (FSM Luxembourg). Souvenez-vous, en 2015, cette «religion qui existe depuis plus de 1 000 ans» avait envoyé une lettre ouverte à Xavier Bettel pour «obtenir une reconnaissance officielle et une enveloppe financière». Le mouvement parodique, qui voue un culte aux pâtes et à la bière et existe ailleurs dans le monde sous le nom d'Église Pastafarienne, refait donc parler de lui en saisissant l'opportunité de louer une ou plusieurs églises dans la capitale.

«Creuser une piscine supplémentaire»

«Notre communauté religieuse serait intéressée d'en louer deux ou trois pour nos 2 406 membres», indique très sérieusement FSM Luxembourg, dans un courrier adressé mardi à Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale. Très sérieusement, ou non, c'est à voir, parce que les Pastafariens ont pour projet d'installer «un restaurant spaghetti et une discothèque à thème de pirate». L'Église du Monstre de Spaghetti Volant souhaite donc, de préférence, louer «une église avec une bonne sonorisation et une cuisine».

Dans la lettre ouverte, la section luxembourgeoise demande à la Ville de «spécifier la durée du bail et les modifications que le locataire peut effectuer pendant qu'il occupe les lieux». Dans l'une des églises, il est envisagé de «creuser une piscine supplémentaire». Ces projets reposent sur un argument infaillible: FSM Luxembourg compte plus de membres sur Facebook que l'Église catholique.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)