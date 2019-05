Deustche Bank a «retrouvé de l'agilité»

Deutsche Bank Luxembourg a terminé son toilettage. L'établissement financier implanté au Kirchberg a finalisé l'an dernier la cession de ses services aux fonds alternatifs et de l'activité «corporate services» et domiciliation. Son activité d'agent d'assurance a aussi été vendue et transférée. En même temps, les mouvements sur les marchés interbancaires ont été réduits.

Les liquidités déposées auprès de la Banque centrale du Luxembourg (BCL), des réserves obligatoires à intérêts négatifs, sont passées de 11 milliards à 6 milliards d'euros par jour, en l'espace de trois ans. «Nous avons récupéré notre agilité, s'est félicité ce mardi Frank Krings, président du directoire, lors d'une conférence de presse. Il reste les deux piliers centraux sur lesquels se concentrer: le prêt aux entreprises et la gestion de fortune internationale, avec 99% des activités qui sont transfrontalières».

Des recrutements prévus

Deutsche Bank Luxembourg a investi 30 millions d'euros il y a deux ans pour transformer son infrastructure informatique. «Ce sont les fondations pour ajouter du business», explique le dirigeant. La banque étudie ainsi l'extension de ses offres aux multinationales et aux entreprises gérées par leurs propriétaires, partout autour du monde. «Nous sommes avancés dans la réflexion, il faut d'abord conforter l'infrastructure et consolider les équipes au Luxembourg», avance Frank Krings.

Des équipes qui sont passées de 340 à 305 employés entre 2017 et 2018, mais des recrutements sont prévus pour faire face à la croissance attendue.

La maison mère satisfaite

Avec la nouvelle stratégie digitale, l'entité luxembourgeoise est devenue le centre d'expertise du groupe au niveau européen en matière de gestion de fortune. Elle a ainsi récupéré l'administration des portefeuilles et de la gestion des comptes et dépôts du groupe en Autriche.

Si la croissance sur ces marchés sera organique, elle pourra aussi se faire en interne, à l'image du transfert autrichien. «Des opportunités dans le groupe pourraient exister, mais si cela se fait, cela sera en respectant le dialogue social dans les pays concernés», tempère Frank Krings.

La banque au Luxembourg reste «très profitable» avec un bénéfice net de 133 millions d'euros pour l'exercice 2018 et 621 millions d'euros distribués à une maison mère à Francfort, «satisfaite».

