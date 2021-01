La Grande Région planche sur un plan de lutte commun

La Sarre a passé le flambeau. À partir de ce mercredi, Jean Rottner, le président de la région française Grand Est assure la présidence du Sommet de la Grande Région. Ce n'est pas une tâche facile pour lui, comme Tobias Hans, le ministre-président de la Sarre (Allemagne), a dû l'apprendre auparavant. Après tout, il ne s'agit plus seulement du développement commun de la Grande Région, mais de questions beaucoup plus fondamentales: comment pouvons-nous et devons-nous travailler ensemble en temps de crise, et comment éviter les problèmes des régions frontalières qui doivent appliquer des décisions nationales?

Qu'est-ce que le Sommet de la Grande Région?



Depuis 1995, les chefs de gouvernement de la Belgique, du Luxembourg, de la région du Grand Est, de la Sarre et du Bade-Wurtemberg se réunissent lors du Sommet de la Grande Région pour promouvoir la coopération transfrontalière. La présidence tourne tous les deux ans.

«Avec collégialité et ouverture», ont déclaré mercredi le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) et Tobias Hans lors du sommet final. Ce dernier avait récemment avait qualifié d'«irresponsable» l'assouplissement des mesures sanitaires du Luxembourg. «Bien sûr, ce sujet a été évoqué», a expliqué après coup la ministre de la Grande Région Corinne Cahen. «Il y a eu quelques malentendus sur le mot "laxiste". Mais ce problème a été résolu».

«Un projet unique en Europe»

Elle a ajouté que la pandémie actuelle n'avait pas affaibli la Grande Région, mais plutôt renforcé: «Nous travaillons actuellement sur un plan commun de lutte contre la pandémie, dévoile-t-elle. Un projet unique en Europe». Selon Tobias Hans, la pandémie a été «un important catalyseur de la coopération», dans le sens où le dialogue entre les partenaires de la Grande Région n'a «jamais été aussi important» qu'il ne l'a été ces dix derniers mois. Les participants au sommet ont surtout convenu que le plus grand objectif commun était de pouvoir maintenir les frontières ouvertes. «Pour que les régions ne souffrent plus des fermetures de frontières», a souligné Roland Theis (CDU),

Pour le secrétaire d'État à la justice et aux affaires européennes de la Sarre, la «Taskforce travailleurs frontaliers» restera en place afin que les frontières des États ne posent pas de problèmes, au-delà de la question de la mobilité. Ainsi, les responsables de la Grande Région veulent éviter à l'avenir que les frontaliers soient doublement impactés en raison de règles différentes - non seulement par les mesures contre le Covid, mais aussi en matière de droit du travail et de droit social.

