En slip et en marcel, il fait le plein à la pompe

C'est peut-être devenu le petit jeu de cet été qui, décidément, ne ressemble à aucun autre... Une chose est sûre: la tenue estivale de certains automobilistes allemands qui font le plein de carburant dans l'est du Luxembourg continue de surprendre nos Mobile Reporters.

Après l'improbable arrivée de Spiderman à Schengen et le passage d'un homme très peu vêtu à Larochette, c'est du côté de Grevenmacher qu'un automobiliste résidant dans l'arrondissement de Bitburg s'est illustré, le samedi 25 juillet 2020, à la pompe.

Attention aux amendes

Au lieu-dit Potaschberg situé dans la commune de Grevenmacher et à proximité de l'autoroute A1, proche de la Moselle et de l'Allemagne, un Mobile Reporter a remarqué la présence d'un automobiliste en petit slip de bain et en marcel. Selon l'article 47 du règlement de police de la commune de Grevenmacher, "il est défendu de paraître en public dans une tenue indécente ou pouvant donner lieu à scandale". Pour rappel, en Allemagne, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'est pas interdit de rouler complètement nu.

Rien de scandaleux, cette fois-ci, on vous l'accorde, d'autant plus que la température est estivale ces derniers jours au Grand-Duché, mais n'hésitez pas à vous couvrir sur la voie publique. Sans oublier de porter un masque avant d'entrer dans un commerce, épidémie de Covid-19 oblige. On imagine que la police grand-ducale a d'autres choses à faire pour le moment, mais une amende pouvant aller de 25 à 250 euros est possible en cas d'infraction à la disposition du règlement de police en question.

(fl/L'essentiel)