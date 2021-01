Le Luxembourg accusé d'être «irresponsable»

À partir de lundi prochain, les mesures anti-Covid du Luxembourg seront assouplies. Les crèches, écoles et commerces pourront rouvrir. Une décision qui déplaît au ministre-président de Sarre, Tobias Hans. Dans un entretien avec le Saarländischer Rundfunk, il a affirmé que la décision du Grand-Duché constitue «un fardeau pour la Grande Région».

«Pour être honnête, je pense qu'il est irresponsable d'assouplir les mesures avec un taux d'incidence du virus aussi élevé», a poursuivi l'élu CDU. Le dernier rapport hebdomadaire pour le Luxembourg, qui portait sur la semaine du 21 au 27 décembre, indiquait un taux d'environ 202 cas pour 100 000 habitants.

La souche britannique inquiète

Le Premier ministre Xavier Bettel a justifié cet assouplissement par le fait que le nombre de nouvelles infections est passé d'environ 500 par jour à 170 et que la situation s'améliore. En outre, de plus en plus de personnes souffrent psychologiquement des restrictions, a indiqué le chef du gouvernement. La limitation des contacts, le couvre-feu (mais un peu plus tardif) et d'autres interdictions restent de plus d'application.

Pour Tobias Hans, ce déconfinement partiel est un problème, vu les relations entre le Luxembourg et la Grande-Bretagne. La nouvelle souche du virus y circule beaucoup et les Britanniques ont dû prendre des décisions fermes, avec un confinement strict et long. Or, la nouvelle souche du virus est également présente au Luxembourg...

(mei/L'essentiel)