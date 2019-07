Un accident fait trois blessés près de Dippach

Un accident a eu lieu ce mercredi matin, vers 10h40, sur la RN5, entre Dippach et le lieu-dit «Gréiwelsbarrière». Selon les informations de la police grand-ducale, un véhicule en provenance de Dippach et se dirigeant vers Bertrange, avec deux personnes à bord, a quitté la chaussée et heurté des arbres sur le bas côté. Il a ensuite été projeté sur la route où arrivait un véhicule en sens inverse. Le choc a été plutôt léger avec un impact côté passager pour le deuxième véhicule.

Rapidement sur place, les secours ont prodigué les premiers soins au conducteur et au passager du premier véhicule. Les deux, blessés, ont ensuite été transportés à l'hôpital, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur de la seconde voiture a lui aussi été amené à l'hôpital, pour des examens de contrôle.

(L'essentiel)