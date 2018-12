Le nouveau gouvernement est prêt à travailler

Depuis la signature de l’accord de coalition lundi, les choses se sont accélérées. Les organes des trois partis (DP, Déi Gréng et LSAP) ont donné, mardi soir, leur accord, plus rien ne s’opposant donc à une nouvelle coalition à trois. Dans la matinée de mercredi, les membres du précédent gouvernement doivent être remerciés pour leurs services par le Grand-Duc Henri. À 14h30, le chef de l'État verra les 17 ministres (voir diaporama ci-dessus) pour leur faire prêter serment.

Cinq femmes ministres



Le premier gouvernement en 2013 comptait quatre femmes sur quinze ministres, plus une secrétaire d'État. Pour cette législature, elle seront cinq ministres de plein exercice sur 17. Le DP n'en compte qu’une,le LSAP et Déi Gréng en comptent deux chacun. À la Chambre des députés



De nouveaux députés vont compléter le Parlement à la place des ministres élus. Au DP, Guy Arendt, Eugène Berger, Frank Colabianchi, Joëlle Elvinger, Gusty Graas et Carole Hartmann entrent à la Chambre. Chez les Verts, Carlo Back, Djuna Bernard, Stéphanie Empain, Marc Hansen et Henri Kox siégeront. Pour le LSAP, Yves Cruchten, Franz Fayot, Claude Haagen et Lydia Mutsch seront députés. Nicolas Schmit doit siéger jusqu’en mai 2019 après les élections européennes.

Dans la foulée, après une photo officielle, le nouveau gouvernement se réunira une première fois, à 16h, en Conseil de gouvernement. Ce sera un baptême du feu pour quatre nouveaux ministres: Paulette Lenert et Taina Bofferding (LSAP), Sam Tanson (Déi Gréng) et Lex Delles (DP) découvriront l’ambiance d’un gouvernement.

Les trois nouvelles ministres pourront compter sur l’expérience des deux femmes fortes du gouvernement, Corinne Cahen (DP) et Carole Dieschbourg (Déi Grèng) . De son côté, Lex Delles (DP) abandonne ses fonctions de député-maire de Mondorf-les-Bains pour un poste de ministre du Tourisme et des Classes moyennes.

Et jeudi, les 60 députés ont rendez-vous à la Chambre. La première séance publique de la législature s’ouvrira à 14h. À cette occasion, Fernand Etgen (DP) remplacera Mars Di Bartolomeo (LSAP) au poste de président.

(Patrick Théry/L'essentiel)