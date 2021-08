Un baby-​​foot entre collègues pour lancer la journée

Et si votre journée de travail commençait par un petit billard? Une partie de fléchettes? Ou non, mieux encore, avec tous les collègues autour du baby-foot? L'idée pourrait paraître saugrenue et pourtant c'est le pari de certains patrons au Luxembourg. «Depuis une dizaine d'années», témoigne Éric Masse, responsable de l'entreprise Mass'Automatic, spécialiste du jeu, implantée depuis 1964 à la frontière française et qui compte de nombreux clients désormais au Grand-Duché. KPMG, Auchan, des sociétés d'avocats, de grands groupes d'audit et même, maintenant, des petits artisans. La liste s'allonge et tous ont un point commun: «Miser sur le bien-être au travail, la convivialité... et les retours ne sont que positifs», raconte Éric Masse.

La tendance est simple: utiliser un espace disponible au sein des locaux de l'entreprise et en faire une salle de jeux. Ce que l'on retrouvait dans les cafés il y a quelques années s'est exporté sur le lieu de travail. Chez Elgon SA, société de consultance informatique à Koerich, c’est un petit paradis qui a vu le jour au sein du centre de formation. Employés et clients, qui viennent suivre des trainings de plusieurs jours, peuvent profiter d’une salle de jeux à faire pâlir les professionnels du secteur. On y trouve, entre autres, un billard, un flipper, une borne de jeux d’arcade. Café du matin, pause de midi, afterwork… tout est bon pour y passer un moment de détente. «La plupart des clients adorent l’idée», confie Delphine Poncelet, assistante exécutive.

«Les problèmes sont plus faciles à aborder»

Le budget consacré est confidentiel, mais il atteint clairement plusieurs dizaines de milliers d’euros en matériel et aménagement. «En moyenne, c’est environ 5 000 euros. Comptez près de 2 000 euros rien que pour un bon baby-foot, explique Éric Masse. Il n’est pas rare de voir le patron qui retrousse ses manches et vient jouer avec les équipes. Comme des gamins!». Un état d’esprit que confirme Delphine Poncelet pour Elgon: «Certains habitués viennent plus tôt le matin pour en profiter avant de commencer le training».

Cette tendance, même malmenée par la crise sanitaire, a de beaux jours devant elle et prouve surtout que la bonne humeur au bureau n’empêche en rien la rigueur. «Les problèmes sont même plus faciles à aborder», estime Eric Masse. «Chacun peut se détendre, échanger, rencontrer des personnes du même secteur provenant d’autres sociétés», abonde Delphine Poncelet. Le business se joue donc aussi en pleine partie de air hockey.

«Il y a la nostalgie de ceux qui ont connu ça dans les cafés, et puis, il y a les plus jeunes qui aiment l’objet», constate encore Eric Masse, lequel installe aussi de plus en plus d’espaces du genre chez des particuliers au Luxembourg.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)