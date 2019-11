Dans la rue pour dire «non» aux violences!

L'Orange Week, pilotée par le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) et la section luxembourgeoise du Zonta International, a débuté mardi. Mais l'un des temps forts pour faire reculer la violence à l'égard des femmes et des filles était la Marche de la solidarité programmée ce samedi.

Une marche qui a encore réuni plusieurs dizaines de personnes, hommes et femmes, au départ du Glacis et dans le cortège qui a sillonné les rues de la capitale jusqu'à la place Clairefontaine. Permettant d'arborer affiches et slogans, les violences conjugales étant une réalité au Grand-Duché.

«La fin des abus, enlèvements, féminicides»

Ces violences justifient deux interventions policières par jour et, depuis sa création à l'été 2018, le service umedo du Laboratoire national de santé (LNS) a même examiné 28 victimes de violences causées en majorité par leur conjoint ou ex. «Dites non aux violences», «Levons-nous pour les femmes» pouvait-on lire ce samedi, d'autres réclamant la fin des «abus, enlèvements, féminicides»...

«Il nous manque encore un arsenal spécifique pour identifier et lutter contre les violences psychologiques», avait glissé à L'essentiel Anik Raskin, chargée de direction au CNFL, au moment d'annoncer cette grande marche orange.

À #Luxembourg les femmes aussi se sont rassemblées sur le parking Glacis pour marcher contre les violences conjugales pic.twitter.com/a80aeuCdRa — Noémie Koppe (@NoemieKoppe) November 23, 2019

(L'essentiel)