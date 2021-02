Le déclin précipité des malades d'Alzheimer

Selon les derniers chiffres disponibles, plus de 7 500 personnes sont atteintes de démence au Luxembourg. Une large majorité d'entre elles souffrent de la maladie d'Alzheimer. Une population qui pourrait même atteindre 20 000 personnes en 2050. La situation, on le voit, est déjà tendue pour un pays comme le Grand-Duché qui dispose pourtant d'une structure médicale adaptée. Mais depuis un an, la pandémie de coronavirus est venue aggraver le constat.

Les conséquences sur les malades et leurs proches sont même «dramatiques» à en croire l'Info-Zenter Demenz, auprès duquel les demandes de renseignement se sont multipliées ces derniers mois. «On voit arriver de nouvelles familles. Avec des questions spécifiques ou simplement le besoin de parler», explique Christine Mathonet, chargée de direction du centre d'écoute national créé en 2016. Selon elle, «la pandémie a fait basculer ce qui est le plus important pour une personne atteinte de démence, la routine».

«Leur déclin s'accélère et c'est irréversible!»

Christiane*, 69 ans, vit très mal l'absence de contact avec sa maman de 93 ans en maison de soins. Elle confond le téléphone et la télécommande de la télévision, l'appeler est devenu difficile. En guise de contact physique, 45 minutes dans un espace isolé, avec une demi-heure de préparation pour installer la vieille dame. Trop contraignant, presque traumatisant. «Elle ne m'a même pas reconnue, c'est une expérience très triste», explique Christiane. Un autre monsieur est venu confier la détresse qu'il ressent dans l'accompagnement de son épouse au quotidien. Il ne peut même plus être présent avec elle pour un simple rendez-vous médical, mesures sanitaires obligent.

«Il faut trouver un équilibre entre la gestion de la pandémie et la préservation des besoins essentiels de ces personnes, notamment en matière d'affection», appelle Christine Mathonet: «Il y a une vraie perte de repères, c'est un cercle vicieux pour les malades. Leur déclin s'accélère et c'est irréversible!» La réponse est donc surtout humaine, «tout le monde doit prendre soin de soi, le malade mais aussi ses proches». L'année 2021 ne s'annonce pas plus simple que 2020 et, malheureusement, l'activité et l'accompagnement de l'Info-Zenter Demenz, qui compte trois personnes fixes et joignable au 26 47 00, devraient encore s'accentuer.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)