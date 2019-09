«L'essentiel», plus forte progression du pays

Les chiffres d'audience des médias au Luxembourg, mesurés par les instituts TNS Ilres et Kantar TNS, révèlent la forte progression des médias de L'essentiel. 4 086 personnes résidentes, âgées de 15 ans et +, ont été interrogées entre octobre 2018 et juin 2019 pour les besoins de cette étude, qui ne prend pas en compte les frontaliers. Le journal L'essentiel est lu chaque jour par 122 600 lecteurs, soit 23,8% de la population résidente âgée de 15 ans et +.

Frontaliers inclus, l'audience atteint 199 000 lecteurs quotidiens. Le journal reste leader de la presse quotidienne luxembourgeoise, notamment chez les résidents âgés de 15 à 49 ans, chez les résidents étrangers à Luxembourg-Ville et chez les actifs.

147 100 internautes par jour

Le site Internet lessentiel.lu affiche une progression significative. Le taux de couverture grimpe à 20,7% (+1,4%) chez les résidents âgés de 15 ans et +. Chaque jour, lessentiel.lu est consulté par 106 700 internautes résidents, auxquels s'ajoutent 40 400 frontaliers quotidiens, soit 147 100 internautes par jour, dont +72% de résidents. Il demeure le site d'information le plus consulté du pays. Il est également le média avec la plus forte représentation des actifs (72% de l'audience) et 70,6% des cadres et autres salariés.

L'essentiel Radio 107.7 a connu la plus forte progression du paysage médiatique luxembourgeois avec un bond de 29% d'audience sur les auditeurs résidents. La couverture est de 9,7% (+2 points). Chaque jour, la radio est écoutée par 78 100 auditeurs, dont 64% sont résidents. Leader aussi chez les résidents étrangers, L'essentiel Radio a obtenu, en août 2019, six fréquences additionnelles, dont le déploiement est prévu lors du trimestre à venir. Cela permettra à la radio d'améliorer encore sa couverture nationale et d'être mieux captée sur les zones frontalières.

(sk/pw/L'essentiel)