Un retour à plus de normalité espéré pour avril

À quand un retour à la vie normale au Luxembourg? Après un automne et un hiver marqués par une deuxième vague de contaminations au Covid-19 et des restrictions en pagaille (fermeture du secteur horeca, couvre-feu), le Premier ministre Xavier Bettel a renvoyé les résidents à la date du 2 avril pour un éventuel assouplissement des mesures les plus coercitives.

Cela pourrait signifier l'ouverture «sous conditions» des bars et restaurants, ou tout du moins des terrasses. Mais pas question d'assurer quoi que ce soit, le développement des variants pouvant modifier la donne à tout moment...

«Les beaux jours vont faire du bien au moral»

«Promettre qu'à telle date ce sera fini, nous ne pouvons pas le faire. J'aimerais qu'on parle de ce virus au passé et que les masques soient dans les livres d'histoire plutôt que dans les journaux le matin», a-t-il répondu à L'essentiel tout en rappelant la situation privilégiée du Luxembourg par rapport à d'autres pays voisins: «Le secteur de la culture n'est pas complètement fermé, on a la possibilité de faire du sport. La normalité est une notion à géométrie variable».

Reste que l'arrivée des beaux jours laisse entrevoir une éclaircie dans la crise actuelle: «Cela peut aider au niveau sanitaire, car dehors les risques sont moindres sans être nuls pour autant. On ouvre plus les fenêtres, on passe plus de temps à l'extérieur, mais c'est surtout sur le plan moral que cela va faire du bien à tout le monde», répond le chef du gouvernement, qui a également souligné les premiers effets positifs de la vaccination. De quoi espérer une immunité collective rapide?

Sur ce point également, Xavier Bettel ne se risque à aucun pronostic hasardeux: «C'est très difficile à dire, le plus tôt possible j'espère. Tout dépend des différentes phases de vaccination, même si l'acceptation du vaccin est très grande au Luxembourg. Il faut aussi que les vaccins répondent à tous les variants. C'est le cas aujourd'hui, mais je ne peux pas vous garantir que dans trois mois il n'y aura pas un nouveau variant qui sort de nulle part». De l'optimisme oui, mais encore pas mal d'incertitude...

(Thomas Holzer/L'essentiel)