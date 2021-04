Un voyage pour se faire vacciner? «Pas éthique»

Bien que les protocoles mis en place pour relancer le tourisme dans de bonnes conditions rassurent les clients, «ces premiers mois de 2021 restent marqués par la Covid-19», glissent d'une même voix Luxair et LuxairTours dans un communiqué publié ce vendredi. La reprise attendue des voyages d'affaires n'a pas eu lieu et la compagnie nationale a enregistré, entre janvier et mars, «une baisse importante de 75% du nombre de passagers par rapport à la même période en 2019».

Une baisse de 64% sur le nombre plus global de voyageurs a également été enregistrée, sur la même période, par LuxairTours. «Certainement due à l’incertitude quant aux mesures et à la situation», glisse sans surprise le groupe, qui espère néanmoins «une reprise dès cette saison estivale 2021». Et quelques signes donnent visiblement espoir. Les réservations chez Luxair pour la deuxième partie de l'année sont toujours en baisse, de 48%, par rapport à 2019, mais cette baisse est beaucoup moins importante qu'au premier trimestre, avec -80%.

Porto, Milan, Malaga...

Porto, Madrid et Milan ont été les destinations préférées des clients Luxair en mars dernier. Ténérife, la Grande Canarie et Palma et Malaga ont été les plus réservées par les clients de LuxairTours. «Luxair et LuxairTours se distinguent des autres tour-opérateurs en proposant et en prenant en charge des solutions», notamment en matière de tests Covid, explique le groupe pour rassurer. «En cas de quarantaine suite à un résultat positif, LuxairTours prend en charge les frais d'hébergement et organise le retour sur le prochain vol Luxair», par exemple.

En revanche, la compagnie Luxair précise qu'elle «ne soutient pas d’initiatives d’organisation de voyages pour des personnes souhaitant se faire vacciner à l’étranger». Des voyages «discutables sur un plan éthique», selon elle.

