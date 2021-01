Le Portugal va limiter les sorties à l'étranger

Les principaux faits:

• Dans le monde, plus de 100 millions de cas ont été recensés depuis décembre dans 196 pays et territoires. Plus de 2,12 millions de personnes sont mortes. Plus de 59 millions de patients sont considérés comme guéris.

• Le Luxembourg compte plus de 50 200 cas confirmés de coronavirus parmi la population résidente et 574 décès.

• Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 428 600 morts, suivis par le Brésil (plus de 220 100), l'Inde (plus de 153 700), le Mexique (plus de 152 000) et le Royaume-Uni (plus de 100 000). La Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 178 décès pour 100 000 habitants.

Jeudi 28 janvier

18h24 le Portugal va limiter les déplacements à l'étranger

Le Portugal, frappé par une explosion des cas de coronavirus, va limiter les déplacements à l'étranger de ses ressortissants pendant quinze jours, à partir de dimanche, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Eduardo Cabrita. «Sauf cas exceptionnels, pendant la prochaine quinzaine, les sorties de citoyens nationaux par voie aérienne, terrestre ou maritime, seront limitées», a-t-il déclaré lors d'une intervention au Parlement au sujet du renouvellement de l'état d'urgence sanitaire à partir de dimanche.

14h25 Le vaccin d'AstraZeneca seulement recommandé pour les moins de 65 ans

La commission de vaccination allemande a indiqué jeudi ne recommander le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca que pour les personnes âgées de moins de 65 ans en raison d'un manque de données pour les plus âgés. «Le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca est actuellement recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans», écrit la commission de vaccination (STIKO). Cet avis précise que «les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l'efficacité des vaccins au-delà de 65 ans».

12h45 «Trop tôt pour lâcher du lest» en Europe

«30 pays (sur les 53 de la région) ont vu une diminution significative du taux d'incidence cumulée sur quatorze jours (...) Pourtant, les taux de transmission à travers l'Europe restent très élevés, ce qui a des répercussions sur les systèmes de santé et met les services de soins à rude épreuve, et il est donc trop tôt pour lâcher du lest», a déclaré le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.

This is the time we must draw on every reserve of patience and resilience to tolerate and adhere to the necessary measures that protect our health systems from collapsing under waves of a more transmissible virus.



Stay positive, stay healthy, stay connected @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 28, 2021

To the millions of you in the 25 European countries that are currently in partial or full nationwide lockdown, whose freedom of movement is restricted, I am fully aware of the sacrifices you have made. I too feel it in my family, my community and my workplace @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 28, 2021

11h25 Des vaccins efficaces contre les nouveaux variants

Pfizer et BioNTech estiment leur vaccin efficace contre les variants britannique et sud-africain. Le vaccin Pfizer-BioNTech conserve la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus causant le Covid-19, ont annoncé jeudi, les deux sociétés, dans un communiqué.

Des tests in vitro «n’ont pas montré la nécessité d’un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents», selon les compagnies, qui soulignent toutefois qu’elles «continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir», si une de ces mutations s’avérait résistante au vaccin.

11h18 Premiers cas depuis 2 mois au Vietnam

Le Vietnam a enregistré jeudi ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées, poussant les autorités à lancer une campagne de test sur des dizaines de milliers de personnes.

Il s’agit d’un nouveau record quotidien pour le pays communiste, qui a été largement salué pour sa gestion de la pandémie – enregistrant un peu plus de 1 500 cas et seulement 35 décès avant les nouveaux cas détectés jeudi.

11h l'Allemagne veut restreindre les vols avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Portugal

L'Allemagne envisage une réduction drastique du trafic aérien avec le Royaume-Uni, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Portugal, des pays qu'elle considère comme les plus affectés par les nouveaux variants du coronavirus, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur.

«Nous nous concentrons sur les zones de mutation (du virus, ndlr) pour cette proposition de restriction de voyage», a déclaré le ministre Horst Seehofer à la presse, précisant qu'un projet en ce sens devrait être présenté vendredi par le gouvernement allemand.

10h34 Eaysjet plonge de 88%

Le transporteur aérien britannique Easyjet a annoncé jeudi un effondrement de 88% son chiffre d’affaires au premier trimestre de son exercice décalé à 165 millions de livres, en raisond’un trafic annihilé par la pandémie de coronavirus.

Sur la même période la compagnie aérienne a utilisé 18% de sa capacité de l’année précédente et prévoit qu’au deuxième trimestre, qui s’achève fin mars, elle n’utilisera pas plus de 10% de sa capacité de 2019, au regard des restrictions aux voyages qui se renforcent.

10h30 Pas d'alerte particulière après un mois de vaccination en France

Un mois après le démarrage de la vaccination contre la Covid-19 le 27 décembre, la surveillance «permet surtout d'écarter des inquiétudes», assure le Pr Antoine Pariente, directeur du centre régional de pharmacovigilance au CHU de Bordeaux, chargé du suivi national des effets indésirables du vaccin de Pfizer/BioNTech.

«À ce stade, on n'a vraiment pas vu d'alerte particulière ni dans les essais cliniques ni dans le suivi de pharmacovigilance», dit le spécialiste. «Le bénéfice attendu est extrêmement important et il faudrait vraiment des catastrophes pour reconsidérer la vaccination».

Selon les données compilées, «une très grande majorité des cas d'effets indésirables enregistrés (135, la plupart non graves) sont liés à des effets de réactogénécité, c'est-à-dire la réaction immédiate - ou dans les jours suivants - de l'organisme au vaccin avec fièvre, maux de tête, courbatures, ce qui est tout à fait attendu», précise le Pr Pariente. Quant aux «effets secondaires plus graves, aucun n'a mis en jeu de pronostic vital».

8h50 Fin de la quarantaine pour les experts de l'OMS à Wuhan

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont quitté, jeudi à Wuhan, l’hôtel où ils étaient en quarantaine depuis deux semaines, avant d’entamer sur le terrain leur enquête en Chine sur l’origine du nouveau coronavirus.

Une équipe de l’AFP tenue à bonne distance a pu voir une dizaine d’enquêteurs monter à bord d’un autocar qui les attendait à la sortie de l’hôtel. Le véhicule est parti pour une destination inconnue dans la ville où le Covid-19 s’est manifesté dès la fin 2019.

8h15 Record de morts en 24 heures

Plus de 18 000 décès des suites du Covid-19 ont été recensés en 24 heures dans le monde, un nouveau record, selon un comptage réalisé mercredi, en milieu de journée, par l'AFP, à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires. Du 20 au 26 janvier, le monde a enregistré 101 366 décès. C'est la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie.

La pandémie a fait au moins 2 159 155 morts dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles, mercredi, en milieu de journée. Plus de 100 236 600 cas ont été diagnostiqués.

Dans le service de réanimation de l'hôpital Tenon, près de la moitié des patients sont positifs au Covid. "Usé" par la deuxième vague, le personnel médical en craint une troisième et appelle à un reconfinement pour limiter les risques de saturation #AFP pic.twitter.com/m0gXsNAkRW — Agence France-Presse (@afpfr) January 27, 2021

7h30 Le Brésil est le pire pays

C’est le Brésil qui a le plus mal géré la pandémie de Covid-19 alors que la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève de la planète, selon une étude publiée jeudi par un groupe de réflexion australien. L’Institut Lowy de Sydney a évalué près d’une centaine de pays sur la base de six critères, parmi lesquels les cas confirmés de nouveau coronavirus, les décès et les dispositifs de dépistage.

7h Le Regeneron, efficace contre les variants britannique et sud-africain

Le traitement aux anticorps de synthèse de Regeneron reste efficace contre les variants britannique et sud-africain, a annoncé mercredi, la société de biotechnologie américaine.

6h20 Les variants se répandent

Le nombre de pays et territoires où se trouve le variant britannique du coronavirus s'élevait à 70 au 25 janvier, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l'était le virus SARS-CoV-2 originellement, est présent dans 31 pays et territoires.

5h40 La reprise économique dépendra de la pandémie et de la vaccination (Fed)

La Banque centrale américaine, qui a laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés, a souligné que la reprise économique aux États-Unis dépendait des développements de la pandémie et du rythme de la vaccination au moment où des variants du nouveau coronavirus apparaissent.

3h Test négatifs pour sortir

La Slovaquie a resserré son régime de confinement en exigeant des résultats de tests négatifs pour pouvoir sortir de son domicile. À l'exception des moins de 15 ans et des plus de 65 ans, tout le monde doit avoir la confirmation d'un résultat négatif d'un test PCR ou antigénique, où qu'il aille: au travail, chez le médecin ou chez l'épicier.

1h30 Bill Gates: se préparer à la prochaine pandémie comme on prépare une guerre

Le philanthrope américain Bill Gates estime que le monde doit dès maintenant se préparer à la prochaine pandémie, comme il se préparerait à une guerre, ce qui doit se traduire par des investissements de dizaines de milliards de dollars chaque année, souligne-t-il dans une lettre publiée mercredi.

Mercredi 27 janvier

21h Augmentation des hospitalisations en France

Le nombre des malades du Covid-19 hospitalisés a continué à augmenter mercredi en France, atteignant plus de 27 000, dont plus de 3 100 en réanimation, selon le site Internet du gouvernement. Les hôpitaux comptaient 1 931 nouvelles hospitalisations en 24 heures.

19h L'étude Discovery arrête de tester le remdesivir, faute d'efficacité

L'essai clinique européen Discovery, qui teste l'efficacité de médicaments contre le Covid-19, «arrête de tester le remdesivir», traitement antiviral initialement jugé prometteur, «faute de preuves de son efficacité», a annoncé mercredi l'Inserm dans un communiqué.

16h10 AstraZeneca fait-il de la rétention de vaccins?

L'UE réclame au laboratoire britannique AstraZeneca de lui livrer comme convenu des vaccins anti-Covid-19 produits dans deux usines situées au Royaume-Uni, alors que le groupe prévoit désormais de ne livrer au premier trimestre qu'«un quart» des doses promises, selon une responsable de l'UE.

«Il est inacceptable de voir le calendrier de livraisons se réduire à une fraction», à «un quart de ce qui était censé nous être livré» au premier trimestre, a indiqué cette responsable. Le contrat signé prévoit qu'AstraZeneca mobiliserait quatre usines, dont deux au Royaume-Uni, pour produire les doses destinées à l'UE, ce que Bruxelles lui demande de faire, rappelle-t-on de source européenne, à l'encontre des affirmations du patron du laboratoire assurant réserver à Londres, la production de ses sites britanniques.

15h40 Plus de 18 000 décès en 24 heures dans le monde

Plus de 18 000 décès des suites du Covid-19 ont été recensés en 24 heures dans le monde, un nouveau record, selon un comptage réalisé mercredi, à 11h GMT, par l’AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires.

Sur la journée de mardi, 18 109 décès ont été enregistrés. En une semaine, du 20 au 26 janvier, le monde a enregistré 101 366 décès, soit 14 000 décès en moyenne chaque jour. C’est la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie.

15h Chypre va assouplir son confinement début février

Chypre a annoncé mercredi l'allègement progressif, début février, des mesures de strict confinement imposées le 10 janvier, pour enrayer la propagation du virus du Covid-19, la hausse des cas ayant été maîtrisée après des pics enregistrés à la suite des fêtes de fin d'année.

Un record de 907 nouveaux cas avait été atteint le 29 décembre, et un record de décès a été enregistré au mois de janvier, alors que la première vague avait été contenue par un confinement rapide en mars 2020, allégé en mai. Les contaminations quotidiennes sont toutefois repassées en dessous de 200, ces derniers jours, et les hospitalisations ont ralenti.

14h11 Le gouvernement français admet qu'un confinement «très serré» figure parmi les options

Le couvre-feu instauré à 18h «ne freine pas suffisamment» la propagation du virus du Covid-19 pour être «pleinement efficace», a déclaré mercredi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui, a-t-il dit, étudie «différents scénarios». Ils vont «du maintien du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré», a-t-il précisé, à l'issue du conseil des ministres ayant suivi un conseil de défense sanitaire à l'Élysée.

Le président Macron a demandé «des analyses supplémentaires» sur ces différents scénarios, avant de prendre des décisions. Mais «le maintien du cadre actuel paraît peu probable», selon le porte-parole, qui a promis «une concertation avec le Parlement et les syndicats» dans les prochains jours. Le couvre-feu a, selon lui, «une efficacité relative, qui est réelle mais qui n'est pas suffisante à ce stade». Le virus «continue à progresser» tandis que «les variants se développent à un rythme important», a-t-il expliqué.

L'épidémie, a-t-il rappelé, a atteint «un plateau haut», avec «une incidence qui augmente et une pression sur l'hôpital qui augmente». Le porte-parole a également reconnu qu'il y avait «une lassitude chez beaucoup de Français» et «chez nos soignants» face à la crise sanitaire.

10h57 Le gouvernement britannique durcit les mesures aux frontières

Le gouvernement britannique doit annoncer mercredi un durcissement des mesures aux frontières pour éviter l’importation de cas de nouveau coronavirus. Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni doivent, jusqu’à présent, disposer d’un dépistage négatif et observer 10 jours de quarantaine.

Mais selon la BBC, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, annoncera que les Britanniques et résidents au Royaume-Uni arrivant en Angleterre de pays très touchés par les variants du Covid-19 (parmi lesquels de nombreux pays d’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud et le Portugal) devront observer leur quarantaine dans des hôtels spéciaux, à leurs frais. Les arrivées depuis ces pays sont déjà interdites aux non-résidents.

La ministre avait plaidé pour fermer complètement les frontières et une quarantaine en hôtel avait été évoquée pour toutes les arrivées, une proposition écartée en l’état par le Premier ministre Boris Johnson, a rapporté le quotidien The Times. Le Royaume-Uni vient de dépasser les 100 000 morts depuis le début de la pandémie.

“It’s hard to compute the sorrow contained in that grim statistic; the years of life lost”



UK Prime Minister Boris Johnson pays tribute to the 100,000+ people who have died with Covid in UK, adding, in time “we will come together as a nation to remember”https://t.co/BLofBQmnH9 pic.twitter.com/En1afKbsc0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 26, 2021

9h27 La pandémie «en recul» à Moscou

La ville de Moscou a poursuivi mercredi l'allègement des restrictions en vigueur depuis des mois pour limiter la pandémie de Covid-19, s'appuyant sur une baisse du nombre de contaminations malgré l'absence de confinement. «La pandémie est en recul, et dans ces conditions notre devoir est de créer les conditions pour le rétablissement de l'économie», a annoncé le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine.

Bars, restaurants et boîtes de nuit pourront de nouveau rester ouverts après 23h et le télétravail pour 30% des personnels n'est plus obligatoire. Le décret de M. Sobianine ne lève cependant pas l'interdiction des manifestations publiques en extérieur, à l'heure ou les partisans de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny appellent à un rassemblement dimanche pour le deuxième weekend d'affilée.

8h20 Hong Kong recourt à des «confinements inopinés»

Hong Kong a confiné, de manière inopinée, dans la nuit de mardi à mercredi, un quartier de la ville dont les accès ont été fermés, le temps de tester l’ensemble de ses habitants.

La police a bouclé un périmètre comprenant une vingtaine d’immeubles densément peuplés du quartier de Yau Ma Tei, situé dans le Sud de la péninsule de Hong Kong.

Cette nouvelle stratégie consiste à ne pas prévenir la population d’un confinement. La cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, a expliqué que de tels «confinements inopinés» sont nécessaires pour éviter que les gens ne s’enfuient avant le déploiement des personnes en charge du dépistage. Les autorités ont averti que d’autres confinements de ce type pourraient être nécessaires dans les prochains jours.

7h10 Important dispositif de sécurité à Delhi au lendemain des heurts entre agriculteurs et policiers

La police indienne a mis en place un important dispositif de sécurité à Delhi, mercredi, et fermé plusieurs de ses grandes artères. Mercredi matin, plusieurs axes ont été bloqués et de multiples barrages ont été érigés à travers la capitale par la police, provoquant d’importants embouteillages. La police antiémeute était stationnée près du Fort Rouge, au nord de la ville.

La veille, un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour empêcher les agriculteurs de perturber le défilé militaire qui marque le Jour de la République, qui a pu se dérouler comme prévu. Mais des convois de tracteurs bondés d’agriculteurs ont réussi à forcer les barrages et circulé à vive allure à travers la ville. Un agriculteur a été tué quand son tracteur s’est accidentellement retourné et au moins 86 blessés ont été recensés dans les rangs de la police, selon un communiqué officiel.

Indian Sardars ( farmers )

VS

Indian Army in Dehli

pic.twitter.com/OOIw0A6zRB — Mehran Kashmiri (@MehranMukhtiar) January 27, 2021

7h05 L'impact de la crise sur les détenus britanniques inquiète

Isolement, ennui... La pression du nouveau coronavirus sur les prisons britanniques fait craindre des conséquences à long terme sur les détenus, même si la propagation du virus a été contenue au sein de la population carcérale. Les nouveaux arrivants ont été placés en quarantaine, les détenus présentant des symptômes et les plus fragiles isolés, au prix de la réduction à la portion congrue des activités. Il reste repas, douches et médicaments, et un minimum d’activité physique, mais les détenus passent la quasi-totalité de leur temps en cellule.

Quatre contrôleurs du système judiciaire ont alerté des conséquences du «manque d’interactions» directes, que ce soit dans les activités d’enseignement ou de réinsertion. Leur santé mentale en pâtit et nombre d’entre eux recourent aux produits stupéfiants, ont-ils souligné. «Ils se sentent abandonnés et sans espoir» et ont le sentiment d’être «comme des animaux en cage».

7h De grandes marques sautent le Super Bowl

Pas de spots publicitaires vantant Pepsi, Coca-Cola ou Budweiser pour ce Super Bowl 2021: pour cause de pandémie, plusieurs grandes marques ont décidé de faire l’impasse sur l’événement télévisuel de l’année, cédant la place à des marques émergentes qui résistent bien à la crise sanitaire.

Pour la première fois depuis 37 ans, la plus célèbre des bières américaines, Budweiser, n’aura pas de spot durant la retransmission de la finale de la ligue professionnelle de football américain NFL, le 7 février prochain. Elle n’a acheté aucune des fenêtres de 30 secondes de cette grand-messe sportive de plus de quatre heures, tout comme Coca-Cola, Audi, Hyundai, Procter & Gamble ou Pepsi, tous des habitués de l’événement.

Malgré ces retraits, le prix du spot de 30 secondes ne s’est que légèrement tassé, à 5,5 millions de dollars contre 5,6 l’an passé.

6h55 Roumanie: un prêtre pro-vaccin voué aux gémonies sur Internet

Dans la nef bondée, ses ouailles l’écoutent avec recueillement. Mais sur les réseaux sociaux, le prêtre Dorel Galan est vilipendé pour avoir prôné la vaccination contre le Covid-19, un sujet sensible pour la puissante Église orthodoxe roumaine.

À l’origine de ce déluge d'«injures», une interview à la presse locale où le religieux de 45 ans évoquait le risque de transmettre la maladie à un proche, par bêtise ou ignorance, par refus du vaccin. Des passages de cet entretien ont ensuite été postés sur le site Internet du ministère de la Santé, friand de toute déclaration publique susceptible de combattre un coronascepticisme tenace en Roumanie. Il s’était aussi expliqué lors d’un sermon dominical, conseillant aux croyants de «consulter un médecin» avant de prendre une décision et mettant en garde contre ceux qui «prennent leurs propres convictions pour la vérité scientifique».

Mais rien n’y a fait. Il a été qualifié sur la Toile de «Satan» et de «mécréant», ou encore accusé de se faire payer par l’État pour défendre la vaccination. «Les prêtres qui ont trahi Jésus n’ont plus le droit de parler», écrit l’un de ses pourfendeurs.

6h25 Jeux de Tokyo: vers le report d’une épreuve test

La première épreuve test de l’année en vue des Jeux olympiques de Tokyo-2020 risque d’être reportée en raison des restrictions aux frontières du Japon, ont rapporté mercredi des médias nippons.

L’épreuve test de natation artistique, actuellement prévue du 4 au 7 mars, doit aussi servir de tournoi de qualification olympique et réunir des nageurs de dix pays. Ce serait également la première à bénéficier de mesures sanitaires contre le Covid-19. Mais sa tenue pourrait être reculée à avril ou mai, selon plusieurs médias locaux, citant des sources proches du dossier.

6h Le Pérou se reconfine et suspend les vols en provenance du Brésil

Le président péruvien par intérim Francisco Sagasti a annoncé mardi un nouveau confinement dans la capitale Lima et pour une partie du pays à partir de dimanche, ainsi que la suspension des vols en provenance du Brésil, afin d’endiguer la deuxième vague de la pandémie.

«Ces derniers jours, nous avons observé une augmentation rapide des contaminations de Covid-19. Nous devons tous faire en sorte que cette souffrance ne se transmette pas à de nouvelles personnes», a déclaré Francisco Sagasti lors d’une annonce surprise.

Mardi 26 janvier

22h15 Plus de 100 millions de cas dans le monde

Plus de 100 millions de personnes ont officiellement été infectées par le nouveau coronavirus depuis son apparition en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP, à partir des bilans fournis par les autorités, mardi, à 21h30 GMT.

Au total, 100 010 798 cas ont été officiellement détectés, responsables de 2 151 242 décès. L’immense majorité des personnes infectées guérissent, mais une part conserve des symptômes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

22h15 AstraZeneca ne prend «pas de vaccins aux Européens»

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, mis en cause en Europe en raison de retards de livraisons de son vaccin contre le Covid-19, ne prend «certainement pas de vaccins aux Européens pour les vendre ailleurs avec profit», selon son PDG Pascal Soriot.

«Cela n’aurait aucun sens», a affirmé le dirigeant français dans une interview publiée mardi sur le site du quotidien Le Figaro, rappelant que le laboratoire, partenaire avec l’Université d’Oxford, s’est engagé à ne pas réaliser de profits sur la vente de vaccins durant la pandémie.

Le ministère français de la Santé a, par ailleurs, annoncé mardi qu’AstraZeneca ne livrerait à la France que 4,6 millions de doses de son vaccin d’ici fin mars, soit moitié moins qu’attendu.

22h États-Unis: pas de propagation rapide du Covid-19 dans les écoles

Les écoles qui font respecter la distanciation physique, le port du masque, et d’autres précautions sanitaires, n’ont pas constaté de propagation rapide du coronavirus en leur sein, a révélé une analyse américaine publiée mardi.

Les chercheurs, travaillant pour les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), ont passé en revue les données d’études ayant pour cadre des écoles dans trois États américains, et certains pays européens.

19h30 Possibles nouveaux symptômes du Covid-19

Des lésions sur la langue, des taches sur les mains et les pieds, pourraient être d’autres symptômes du Covid-19 dont la détection pourrait permettre un diagnostic précoce, selon une étude réalisée à Madrid et présentée mardi.

Selon cette étude, réalisée en avril sur 666 patients atteints de Covid-19 à l’hôpital de campagne installé dans le parc d’expositions de Madrid durant la première vague, 25% d’entre eux présentaient des lésions sur la langue et 40% sur les pieds et les mains, explique un communiqué des autorités régionales.

18h Le Royaume-Uni, premier pays européen à dépasser 100 000 morts

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays en Europe à dépasser les 100 000 morts des suites du nouveau coronavirus, confirmant l'ampleur de la crise pour ce pays qui place tous ses espoirs dans la vaccination.

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, 1 631 décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 100 162 morts. Le nombre de cas recensés s'est établi à 20 089, confirmant la décrue de ces derniers jours.

14h42 L'Allemagne veut interrompre les vols vers son territoire

L'Allemagne envisage de réduire à «presque à néant» le trafic international aérien, à destination de son territoire, face à la poursuite de la pandémie de Covid-19, a annoncé, mardi, le ministre de l'Intérieur.

«Le danger représenté par les différentes mutations de virus exige que nous examinions et discutions au sein du gouvernement de mesures drastiques», parmi lesquelles «la réduction du trafic aérien à destination de l'Allemagne à presque néant», a dit Horst Seehofer, au quotidien Bild.

14h15 L'Indonésie passe le cap du million de cas de Covid-19

Le pays d'Asie du Sud-Est de près de 270 millions d'habitants a enregistré 1 012 350 cas de Covid-19 et près de 29 000 morts, selon les chiffres publiés mardi, mais les scientifiques considèrent que l'ampleur de l'épidémie est sans doute bien plus importante, au vu du faible nombre de tests effectués.

14h10 La Russie va lancer en février la production de son deuxième vaccin

La Russie va lancer en février la production en masse de son deuxième vaccin anti-Covid, a annoncé mardi le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, alors que le pays a entamé une campagne de vaccination massive la semaine dernière.

«Le mois prochain, nous lançons la production en masse du vaccin EpiVacCorona», a déclaré M. Michoustine, lors d'une réunion télévisée, précisant que le gouvernement russe avait alloué 2 milliards de roubles (environ 21,8 million d'euros) à cet effet. Il s'agit du deuxième vaccin mis au point par la Russie contre le Covid-19, dont l'épidémie a fait à ce jour plus de 2 millions de morts dans le monde.

14h Merkel exhorte à une répartition «équitable» des vaccins dans le monde

Angela Merkel a appelé mardi à une répartition «équitable» des vaccins dans le monde face à la pandémie de Covid-19, alors qu'une concurrence accrue se développe entre pays du fait d'une offre encore réduite de la part des laboratoires pharmaceutiques.

12h33 Pas de privilèges pour les voyageurs internationaux

Le groupe d'experts de l'OMS sur la vaccination a indiqué mardi qu'il ne recommandait pas la vaccination privilégiée contre le Covid-19 pour les voyageurs internationaux.

«Dans la période actuelle où l'offre de vaccins est très limitée, la vaccination préférentielle des voyageurs internationaux irait à l'encontre du principe d'équité», a indiqué le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE).

12h05 Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer maintenu à «3 ou 4 semaines»

Le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer sera maintenu à «3 ou 4 semaines», a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, en dépit des avis de deux autorités sanitaires qui estimaient qu'on pouvait l'allonger à six semaines.

«Nous sommes face à une part d'inconnu, je fais le choix de la sécurité des données validées», s'est justifié le ministre, assurant que la question était «légitime» mais qu'un report n'aurait in fine qu'un «impact mineur sur le rythme des vaccinations».

11h40 Vaccins: «Les entreprises doivent tenir leurs promesses»

«L'Europe a investi des milliards pour développer les premiers vaccins et créer un véritable bien commun mondial», a indiqué mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Maintenant, les entreprises doivent tenir leurs promesses et honorer leurs obligations», a-t-elle affirmé dans une intervention en vidéo au Forum économique mondial de Davos, à l'heure où l'UE hausse le ton contre les retards de livraison annoncés par le duo Pfizer-BioNTech puis par le britannique AstraZeneca.

7h21 La Nouvelle-Zélande promet de garder ses frontières fermées

Les frontières de la Nouvelle-Zélande devraient demeurer fermées durant une grande partie de l’année, le temps de mesurer l’impact à l’échelle mondiale des campagnes de vaccination contre le Covid-19, a annoncé mardi, la Première ministre, Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern a expliqué que l’apparition, ce week-end, d’un premier cas de contamination depuis plus de deux mois témoigne du risque que constitue toujours le nouveau coronavirus pour l’archipel qui, jusqu’ici, a largement réussi à contrôler l’épidémie.

«Compte tenu des risques dans le monde et de l’incertitude quant aux campagnes internationales de vaccination, nous pouvons nous attendre à ce que nos frontières soient affectées sur une large partie de l’année», a-t-elle déclaré à la presse. Depuis le mois de mars, les frontières du pays sont fermées aux voyageurs étrangers. Seuls les citoyens néo-zélandais sont autorisés à entrer sur le territoire.

4h01 Le Mexique dépasse la barre des 150 000 morts du Covid-19

Le Mexique a dépassé, lundi, la barre des 150 000 morts du Covid-19, après avoir recensé ces dernières 24 heures 659 décès supplémentaires, selon les chiffres officiels. Les autorités sanitaires ont aussi indiqué avoir enregistré 8 521 nouveaux cas, ce qui porte le total des contaminations à 1 771 740. Le taux d’occupation des hôpitaux s’élève à 60% dans le pays.

3h07 La Floride se propose d’accueillir les JO si Tokyo renonce

Le responsable des finances de la Floride a écrit une lettre au Comité international olympique pour lui dire que son État était prêt à accueillir les Jeux olympiques, si Tokyo venait à renoncer à les organiser cet été.

With Japan rethinking the @Olympics now is a great time for @IOA_Official to deploy a site selection team to Florida. (Especially as we’re about to host the Super Bowl LV.)



➡️ Read my full letter to the International Olympic Committee: https://t.co/8OkzDc3d7H — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021

Dans son courrier à l’attention du patron du CIO, Thomas Bach, qu’il a mis en ligne, Jimmy Patronis l'«encourage à envisager le transfert des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, au Japon, aux États-Unis d'Amérique, et plus précisément en Floride».

«Les médias ayant rapporté que des dirigeants japonais avaient conclu "en privé", qu’en raison de la pandémie, les Jeux olympiques 2021 ne pourraient avoir lieu (NDLR: à Tokyo), il est encore temps de déployer une équipe» du CIO en Floride «pour rencontrer les responsables locaux sur la tenue des JO dans le Sunshine State», poursuit-il.

2h42 Enquête sur un ministre brésilien après le chaos en Amazonie

Un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé, lundi, l’ouverture d’une enquête pour déterminer la possible responsabilité du ministre de la Santé, Eduardo Pazuello, dans l’effondrement du système sanitaire à Manaus, en Amazonie, lors de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Le juge Ricardo Lewandowski a ordonné qu'Eduardo Pazuello soit interrogé dans les prochains jours et a fixé un délai de deux mois pour conclure les investigations, a déclaré l’institution.

2h Las Vegas veut rouvrir ses écoles par crainte d’une hausse des suicides

Les autorités de Las Vegas veulent accélérer la réouverture des écoles, fermées depuis mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19, par crainte notamment d’assister à une recrudescence de suicides chez les élèves.

Le district scolaire du comté de Clark, qui englobe Las Vegas et ses environs, a déjà enregistré 19 suicides parmi ses jeunes depuis la fermeture des établissements. C’est «deux fois plus que les neuf cas recensés pour la totalité de l’année scolaire précédente», a indiqué à l’AFP, le service de presse du district, cinquième plus grand des États-Unis avec quelque 320 000 élèves.

1h32 AstraZeneca défend l’efficacité de son vaccin sur les personnes âgées

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a défendu lundi soir l’efficacité de son vaccin pour les personnes âgées de plus de 65 ans, démentant les affirmations de deux médias allemands, selon lesquels Berlin remet en cause la performance du produit pour cette classe d’âge.

«Les articles selon lesquels l’efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux», a indiqué un porte-parole d’AstraZeneca, dans une déclaration transmise à l’AFP.

1h31 Un premier cas du variant brésilien recensé aux États-Unis

Un cas de variant du coronavirus, initialement repéré au Brésil, a été identifié pour la première fois aux États-Unis, ont indiqué lundi, les autorités du Minnesota. Le patient, un habitant de cet État frontalier du Canada, est tombé malade début janvier, après être rentré d’un séjour au Brésil. Il a été testé positif le 9 janvier.

1h09 Le Royaume-Uni parie sur la coopération génomique

Le Royaume-Uni va offrir son expertise en matière de génome aux pays manquant de ressources, afin de les aider à identifier de nouvelles variantes du virus provoquant le Covid-19, devrait annoncer mardi, le gouvernement britannique.

«Cette pandémie a montré que les bases de tant d’expériences propres à la vie quotidienne sont contingentes non seulement de notre santé ou de celle de nos voisins mais également de celle de personnes que nous n’avons jamais rencontrées», devrait déclarer le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, selon les extraits d’un discours publiés par le gouvernement. «Quand l’un de nous souffre, nous souffrons tous. Nous devons donc promouvoir la sécurité sanitaire de l’ensemble des pays», va insister Matt Hancock.

Lundi 25 janvier

23h51 Un gorille traité aux anticorps a guéri du Covid-19

Un gorille âgé contaminé par le coronavirus a été soigné grâce à un traitement expérimental à base d’anticorps de synthèse, a annoncé lundi, le zoo de San Diego, en Californie.

Winston, un gorille des plaines occidentales âgé de 48 ans, avait été testé positif comme plusieurs autres primates, le 11 janvier, lors d’une analyse de matière fécale. Il était le premier cas de transmission naturelle du Covid-19 aux grands singes, et aurait été contaminé par un salarié asymptomatique, qui portait pourtant des gants.

En raison de son âge avancé et de sa santé précaire, Winston a été examiné sous anesthésie. Souffrant de pneumonie et d’une maladie du cœur, il a été traité avec un cocktail de médicaments pour le cœur, d’antibiotiques et d’anticorps «monoclonaux».

23h46 Extraire six doses d’un flacon de vaccins Pfizer? Le géant de la seringue prudent

Le groupe américain Becton Dickinson, le plus grand producteur de seringues au monde, a indiqué lundi que la production de seringues nécessaires à l’extraction de six doses – au lieu de cinq – d’un flacon de vaccins contre le Covid-19 de Pfizer-BioNtech restait pour l’instant «limitée».

Le flacon contenait initialement officiellement cinq doses mais les soignants ont rapidement réalisé qu’ils pouvaient parfois en tirer au moins une sixième dose, voire une septième. Une façon d’accélérer la vaccination. Les agences du médicament en Europe comme aux États-Unis ont confirmé début janvier que les flacons pouvaient bien contenir six doses.

Mais pour prélever une sixième dose, il faut normalement une seringue spécifique, avec un espace mort, le volume qui reste dans la seringue une fois que son piston est complètement enfoncé, très faible. Or, ce sont des «produits de niche» et la demande pour ces seringues «est traditionnellement minime», a souligné dans un message à l’AFP, un porte-parole de Becton Dickinson, Troy Kirkpatrick. «Pour cette raison, ces produits ont une capacité de production limitée et il faudrait du temps» pour l’augmenter, a-t-il ajouté.

23h34 La Californie assouplit ses restrictions sur certaines activités

La Californie a assoupli lundi, les restrictions imposées sur certaines activités en raison de la pandémie, ce qui pourrait dans certains cas permettre la réouverture de la restauration en extérieur et des salons de coiffure, à la faveur d’une légère amélioration de la situation dans les hôpitaux.

Devenu depuis deux mois l’un des principaux foyers du nouveau coronavirus aux États-Unis, avec des services de soins intensifs puis des morgues débordés, l’État le plus peuplé du pays avait mis en place, le 3 décembre, des mesures interdisant les rassemblements et activités non essentiels.

Malgré plus de trois millions de cas officiellement recensés, deux fois plus que début décembre, le gouverneur Gavin Newsom estime que son État a désormais «traversé le plus gros de cette résurgence». «Avec effet immédiat, toutes les régions de l’État de Californie cessent d’être sous confinement», a-t-il lancé lors d’une conférence de presse.

22h45 Les États-Unis se rapprocheront de l’immunité collective d’ici l’été

Le président américain Joe Biden a estimé lundi que les États-Unis se rapprocheraient de l’immunité collective face au Covid-19 d’ici l’été, affichant sa confiance dans le déploiement des vaccins.

«Je suis confiant dans le fait que d’ici l’été nous nous serons nettement rapprochés de l’immunité collective», a déclaré le nouveau locataire de la Maison-Blanche, affirmant par ailleurs que tous les Américains souhaitant être vaccinés devraient pouvoir le faire d’ici le printemps.

21h54 Liban: manifestation contre le confinement et heurts à Tripoli

Des affrontements ont opposé lundi à Tripoli, la grande ville du nord du Liban, les forces de sécurité à des jeunes manifestants opposés aux restrictions sanitaires, la Croix-Rouge libanaise faisant état de plus de 30 blessés.

Les manifestants ont lancé des pierres sur le siège des autorités locales avant que le situation ne dégénère, a indiqué l’agence nationale d’information ANI en soulignant qu’ils protestaient «contre le confinement, les amendes et la grave situation économique».

Selon un photographe de l’AFP sur place, des jeunes ont lancé des pierres sur les forces de sécurité qui ont utilisé gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour les disperser. La Croix-Rouge libanaise a fait état de plus de 30 blessés, dont six ont été hospitalisés.

21h32 Vaccin: le fossé entre riches et pauvres se creuse

Le fossé vaccinal entre riches et pauvres se creuse, s’est inquiété lundi l’OMS, qui a besoin de 26 milliards de dollars pour son dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19.

«Le nationalisme vaccinal pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 9 200 milliards de dollars», a déclaré aux journalistes le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citant une nouvelle étude de la Chambre de commerce internationale.

«Près de la moitié de ce montant, soit 4 500 milliards de dollars, serait perdu pour les économies les plus riches», a-t-il ajouté.

19h00 Grèce: feu vert pour la prescription de la colchicine

L’Agence grecque des médicaments a donné son feu vert, lundi, pour la prescription de la colchicine pour traiter le Covid-19, après une étude canadienne sur les résultats positifs de cet anti-inflammatoire.

La commission des experts du ministère grec de la Santé, a décidé «d’intégrer au protocole du traitement du Covid-19, la délivrance de la colchicine par voie orale, à la suite des résultats d’une étude récente canadienne qui ont montré le résultat important de ce médicament contre le coronavirus», selon un communiqué de l’EOF, l’agence grecque des médicaments. La colchicine sera délivrée «seulement sur ordonnance», souligne l’EOF.

18h15 Bruxelles hausse le ton sur l’exportation hors UE des vaccins produits en Europe

La commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides a jugé lundi «pas acceptables» les retards de livraison des vaccins AstraZeneca, et estimé que les explications apportées par l’entreprise britannique n’étaient «pas satisfaisantes».

Elle a proposé la mise en place «dès que possible» d’un «mécanisme de transparence» sur les exportations vers des pays extérieurs à l’Union européenne de vaccins produits sur son territoire.

17h55 Le Mexique va recevoir 24 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V

Le Mexique va recevoir 24 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, a annoncé lundi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses. pic.twitter.com/JBoHfQeXjK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

«Nous avons parlé avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine (...) et je l’ai remercié pour la décision de nous envoyer 24 millions de doses du vaccin Spoutnik V dans les deux prochains mois», a écrit sur Twitter M. Lopez Obrador, testé positif au Covid-19.

16h30 Google met ses locaux à disposition pour se faire vacciner

Le géant américain Google a indiqué lundi qu’il allait aménager certains de ses locaux aux États-Unis pour en faire des centres de vaccination contre le coronavirus.

«Pour contribuer à la campagne de vaccination et en commençant par les États-Unis, nous mettrons à disposition une sélection de locaux de Google tels que des bâtiments, des parcs de stationnement et des espaces ouverts», a écrit le patron de Google Sundar Pichai dans un article de blog.

«Ces sites seront ouverts à tous ceux et toutes celles qui sont éligibles au vaccin selon les critères étatiques et locaux», a ajouté le dirigeant.

16h10 Israël: heurts entre des ultra-orthodoxes et la police

Dix personnes ont été arrêtées en Israël après des heurts entre les forces de l’ordre et des juifs ultra-orthodoxes, certains ayant incendié un bus pour marquer leur opposition aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, a indiqué lundi la police locale.

Dimanche soir, des affrontements ont éclaté dans plusieurs localités et quartiers ultra-orthodoxes, comme à Bnei Brak près de Tel-Aviv, et Mea Shearim à Jérusalem, où des habitants ont manifesté contre les mesures de confinement en vigueur.

A Bnei Brak, un bus a été pris d’assaut puis incendié, et son chauffeur blessé.

14h40 Le vaccin de Moderna «efficace» contre les variants britannique et sud-africain

Le vaccin de Moderna contre le Covid-19 reste efficace contre les variants britannique et sud-africain du coronavirus, a annoncé lundi la société de biotechnologie américaine dans un communiqué.

Les experts s'attendent à ce que le vaccin «protège contre les variants détectés à cette date», a-t-elle affirmé au terme d'essais. Moderna a toutefois précisé qu'elle allait travailler à développer une dose additionnelle pour accroître encore la protection contre ces variants.

13h17 255 millions d'emplois perdus en 2020

La pandémie de Covid-19 a provoqué des «dommages massifs» sur l'emploi, avec l'équivalent de 255 millions d'emplois perdus en 2020, selon l'Organisme International du Travail lundi.

Sur l'ensemble de 2020, «8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues (par rapport au quatrième trimestre 2019), ce qui équivaut à 255 millions d’emplois à temps plein», soit quatre fois plus d'heures de travail parties en fumée que pendant la crise financière de 2009, souligne l'agence spécialisée de l'Onu, dans son septième rapport consacré à l'impact de la pandémie sur le monde du travail.

13h05 Le vaccin de l'Institut Pasteur n'est pas assez efficace

L'Institut Pasteur a annoncé lundi qu'il arrêtait le développement de son principal projet de vaccin contre le Covid-19, car les premiers essais ont montré qu'il était moins efficace qu'espéré.

Un autre acteur français, le laboratoire Sanofi, avait annoncé en décembre que son vaccin avait pris du retard et ne serait prêt que fin 2021, en raison de résultats moins bons qu'attendu.

10h45 «Ces variants, c'est l'équivalent d'une 2e pandémie»

«Si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous retrouver dans une situation difficile à la mi-mars», a estimé le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur BFM TV. Pour l'expert, des mesures plus strictes semblent inévitables, dont le confinement. Pour le président du conseil, la France devrait prendre exemple sur le Royaume-Uni et l'Irlande, qui ont reconfiné.

Pour l'instant, les chiffres en France ne sont pas alarmants par rapport à ceux de mars mais la situation sanitaire pourrait bien empirer avec les nouveaux variants, selon l'expert. «Ces variants, c'est l'équivalent d'une deuxième pandémie. Si la courbe d'augmentation du virus et du variant anglais se confirme, c'est un point essentiel de vigilance, poursuit-il. On ne peut rien faire pour l'empêcher de circuler».

8h Biden rétablit les restrictions d'entrée

Le président Joe Biden réimposera, lundi, une interdiction d'entrer aux États-Unis à la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil, en Irlande et dans une grande partie de l'Europe, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. Il étendra également cette interdiction aux voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud.

Les États-Unis ont officiellement passé, dimanche, la barre des 25 millions de cas de Covid-19 recensés depuis le début de la pandémie. Le pays compte plus de 419 000 décès, selon l'université Johns Hopkins.

7h Traitement expérimental à Berlin

L'Allemagne va devenir le premier pays de l'Union européenne à utiliser le traitement expérimental à base d'anticorps administré à Donald Trump. Le gouvernement a acheté 200 000 doses au coût unitaire de 2 000 euros, qui seront administrées dans des hôpitaux universitaires.

6h Bientôt un bilan du couvre-feu en France

Le verdict sur les effets du couvre-feu renforcé en France tombera la semaine prochaine, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. «Si ça ne baisse pas, si les variants commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment», a-t-il déclaré.

5h30 La Suède interdit l'entrée depuis la Norvège

La Suède a interdit dimanche pour trois semaines l'entrée sur son territoire depuis la Norvège, après l'apparition d'un foyer de variant anglais du coronavirus près d'Oslo, prolongeant la même mesure frappant le Royaume-Uni et le Danemark.

5h Un État brésilien se confine

L'État d'Amazonas au Brésil, confronté à une nouvelle vague de Covid-19, va instaurer un confinement d'une semaine, à partir de lundi, après dix jours de couvre-feu.

Brazil’s Amazonas announces movement restrictions due to surging COVID-19 cases https://t.co/Al3cmlUhIE — NYK DAILY (@daily_nyk) January 25, 2021

4h20 Retards sur les vaccins: l'UE réclame la transparence

Le président du Conseil européen, Charles Michel, réclame que les entreprises pharmaceutiques fassent preuve de «transparence» sur la cause des retards de livraison des vaccins contre le Covid, annoncés par AstraZeneca et Pfizer.

4h Israël suspend les vols

Le gouvernement israélien a décrété, dimanche soir, la suspension pour près d'une semaine des vols internationaux, à partir de et vers Israël.

3h Le président mexicain positif au Covid-19

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, âgé de 67 ans, a annoncé dimanche, qu'il avait été testé positif au Covid-19.

2h Plus de deux millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,12 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur près de 99 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (417 441), devant le Brésil (216 445) et l'Inde (153 339).

Dimanche 24 janvier

22h Le Portugal, pays le plus touché au monde

Selon les données collectées par l'AFP, le Portugal est le pays du monde ayant signalé au cours des deux dernières semaines le plus grand nombre de contagions et de décès par Covid-19 en rapport avec sa population, dépassé seulement par l'enclave britannique de Gibraltar.

D'après l'Université John Hopkins, le Portugal a recensé 85 053 nouveaux cas de Covid et 1 485 décès au cours de la dernière semaine.

8h21 De nouvelles restrictions en France?

De nouvelles restrictions devraient être mises en œuvre en France dans les prochains jours, indique le Journal du Dimanche, à cause de la persistance du Covid et face à la menace des variants. Le président français Emmanuel Macron devrait les annoncer dans une déclaration télévisée ce mercredi, pour une entrée en vigueur «avant la fin de la semaine».

La limitation des sorties et des déplacements devrait s'accompagner d'une fermeture partielle (ou d'une réduction des horaires d'ouverture) des commerces «non essentiels», pour une durée d'«au moins trois semaines», croit savoir l'hebdomadaire, qui parle d'un «reconfinement». En revanche, les établissements scolaires devraient rester ouverts. En outre, le télétravail ne sera pas rendu obligatoire.

Les unes du JDD (à Paris et partout ailleurs). Excellente lecture et bon dimanche. pic.twitter.com/u7kgjQTWN4 — Le JDD (@leJDD) January 23, 2021

Samedi 23 janvier

16h La Lombardie confinée par erreur

La Lombardie, le cœur économique du nord de l'Italie, a été confinée et classée «zone rouge» à tort, pendant une semaine, en raison de statistiques régionales erronées, mais un décret gouvernemental signé samedi, a rectifié le tir.

Les régions d'Italie sont actuellement divisées en trois types de zones (jaune, orange et rouge), en fonction de la gravité de la situation épidémiologique locale, mais chaque semaine la situation est réexaminée par un comité scientifique. Classée «zone rouge» par un décret précédent depuis une semaine, la région lombarde se retrouvera à partir de dimanche en «zone orange», prévoit un nouveau décret signé samedi par le ministère de la Santé.

Le décret précise que le gouvernement a pris en compte «des chiffres révisés» concernant le nombre de personnes encore positives fournis rétroactivement par la Lombardie, le 20 janvier, puis validés vendredi. La question avait donné lieu vendredi à une âpre joute verbale entre la région et le gouvernement, chacun se renvoyant la balle sur la bévue commise.

Les livraisons du vaccin AstraZeneca/Oxford en Europe -sous réserve de son approbation, prévue le 29 janvier-, seront moins importantes que prévu, en raison d'une «baisse de rendement» sur un site de fabrication, a indiqué vendredi soir le groupe britannique. La Commission européenne avait initialement réservé jusqu'à 400 millions de doses de ce vaccin. Cette annonce a immédiatement suscité «le profond mécontentement» de la Commission européenne et des États membres, a indiqué sur Twitter la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, en insistant sur «un calendrier de livraison précis».

The @EU_Commission will continue to insist with @AstraZeneca on measures to increase predictability and stability of deliveries, and acceleration of the distribution of doses/3. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 22, 2021

«Une très très mauvaise nouvelle», a déploré pour sa part le ministre autrichien de la Santé Rudolf Anschober. «Nous ne sommes pas disposés à l’accepter et on se battra» pour que les livraisons soient «rattrapées le plus vite possible», a-t-il dit. Selon lui, l’Autriche ne devrait recevoir en février que «340 000 doses» du vaccin d'AstraZeneca, contre 650 000 initialement attendues. La Lituanie a quant à elle chiffré à 80% la réduction des doses de vaccins AstraZeneca qu'elle escomptait pour le premier trimestre.

11h Pourquoi ne pas espacer les deux injections de six semaines?

«Dans un contexte de limitation en nombre de doses de vaccin et afin de permettre une augmentation de la couverture vaccinale des personnes les plus vulnérables à court terme, l'allongement du délai entre deux doses vaccinales est une option à considérer», indique la HAS dans un rapport publié samedi. Le schéma de vaccination suivi jusqu'ici est l'administration de deux doses espacée d'au moins 21 jours pour le vaccin Pfizer-BioNTech et de 28 jours pour celui produit par Moderna.

L'allongement du délai d'injection des deux doses permettra d'«accélérer l'administration de la première dose aux personnes les plus vulnérables», soit, selon les projections de la HAS, au moins 700 000 personnes supplémentaires «qui seraient protégées par le vaccin» sur le premier mois d'application de cette mesure. À l'échelle individuelle, «le risque de perte d'efficacité» du vaccin entre deux doses «paraît limité», indique la HAS.

Les résultats des essais cliniques de phase 3 pour les vaccins à ARN messager «montrent une efficacité du vaccin Comirnaty® de Pfizer BioNtech qui débute à partir du 12e jour après la première dose et celle du vaccin de Moderna à partir du 14e jour, après la première dose», explique-t-elle. Par la suite, les personnes les plus âgées vaccinées «montrent une réponse immunologique satisfaisante et une efficacité vaccinale similaire à celle retrouvée chez les personnes les plus jeunes».

1/4 #Communiqué | #COVID19 La HAS préconise d’élargir à 6 semaines le délai entre les 2 doses de vaccin à ARNm (Pfizer/BioNTech et Moderna) pour tous

➡ Accélérer la #vaccination et faire face à la flambée épidémique

https://t.co/Pb5Mv3aAmn



Avis https://t.co/yCDnw6yRq7 pic.twitter.com/50XRZT6t5e — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) January 23, 2021

Vendredi 22 janvier

18h55 La Belgique interdit les voyages non essentiels à l'étranger

La Belgique a décidé d'interdire à sa population les voyages non essentiels hors des frontières à compter de mercredi jusqu'au 1er mars, a indiqué une source gouvernementale confirmant des informations des médias belges. La décision vise à endiguer la propagation du coronavirus et des variants récemment apparus. Sont interdits «les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes», a précisé à la chaîne RTBF un autre dirigeant, Elio di Rupo, président de la Région wallonne.

Les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés.

Depuis le début de l'après-midi, une réunion se déroulait autour du Premier ministre Alexander De Croo, associant les chefs des exécutifs régionaux, pour évaluer la situation épidémiologique du pays et envisager de nouvelles mesures. M. De Croo devait s'exprimer en conférence de presse à l'issue de la réunion. La Belgique, qui compte 11,5 millions d'habitants, est un des Etats européens les plus durement frappés par la pandémie. La mort de plus de 20.000 personnes liée au coronavirus y a déjà été recensée.

Si ce pays juge avoir mieux contenu la deuxième vague (environ 2.000 nouveaux cas par jour actuellement) que certains de ses voisins, Allemagne et Pays-Bas notamm

