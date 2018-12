Voici les prénoms les plus donnés en 2018

Ce mercredi, la Ville de Luxembourg a dévoilé la liste 2018 des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés. Gabriel et Emma sont toujours en tête parmi les prénoms les plus populaires, suivis de Liam et Sofia, ainsi que Noah et Chloé.

Les prénoms Léo ou Leon sont aussi très populaires pour les garçons, tout comme Lena et Mia pour les filles. En revanche, Luca(s) ou Lara, qui étaient à la mode ces dernières années, semblent avoir perdu de leur popularité.

Neuf nouveau-nés sur dix au Grand-Duché voient le jour dans la ville de Luxembourg. Entre le 1er janvier et le 18 décembre 2018, la capitale a enregistré 5 492 naissances, soit 58 de plus qu'en 2017 et 252 de plus qu'en 2016.

(L'essentiel)