22% des chômeurs ont un diplôme du supérieur

Le 31 août, l'Adem dévoilait une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 2%. Au total, 15 370 résidents sont au chômage au Grand-Duché. Le ministre du Travail Dan Kersch a mentionné dans une réponse parlementaire ce lundi, que 22% des demandeurs d'emploi résidents possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur.

Plus de la moitié (54%) d'entre eux a atteint un niveau de master, voire plus. 31% possède un niveau de Bachelor et 15% ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de cycle court.

Parmi les diplômes, les anciens étudiants en sciences économiques sont les plus demandeurs: une personne sur trois dispose de cette formation quand 13% d'entre eux ont réalisé une formation en sciences sociales et éducatives et 12% en sciences appliquées (informatique, ingéniérie, etc.)

