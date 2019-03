L'Office des publications a fait un sacré chemin

Fondé en 1969, l'Office des publications européennes fête son demi-siècle. Cinquante années durant lesquelles cet organe interinstitutionnel a édité des publications juridiques et générales des différentes institutions, agences et organes de l'Union européenne. «14 000 publications générales sont réalisées chaque année, dont certaines produites en 50 langues», confie Rudolf W. Strohmeier, directeur général de l'Office.

Mais s'il est une publication phare, il s'agit du Journal officiel de l'Union européenne, publié cinq jours par semaine dans 23 des 24 langues officielles de l'UE et recensant les lois, communications officielles de l'Union. «Depuis le 1er juillet 2013, le papier a été abandonné au profit d'une édition électronique qui fait foi», précise le directeur général. Et en 50 ans on peut mesurer le chemin parcouru. «En 1969, le JO représentait 40 000 pages par an. Aujourd'hui, ce sont 1,5 million de pages. De plus, nous sommes passés d'un abonnement payant à une consultation totalement gratuite et accessible à tous».

Outre le JO, l'Office des publications publie notamment un supplément, les avis de marché public des États membres de l'Union et d'autres pays, représentant des opportunités commerciales de plus de 400 milliards d'euros par an. L'office fournit aussi un accès à un éventail de données ouvertes (statistiques, météorologiques, spatiales...).

(Gaël Padiou/L'essentiel)