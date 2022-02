La Grande-​​Duchesse héritière fête ses 38 ans

La Grande-Duchesse héritière fête son 38e anniversaire ce vendredi. Stéphanie, née le 18 février 1984 à Renaix, en Belgique, est l'épouse du Grand-Duc héritier Guillaume depuis 2012. Les futurs souverains célébreront leurs dix ans de mariage le 20 octobre prochain.

Née dans une famille nombreuse (elle a sept frères et sœurs), elle fait son école primaire à Renaix avant de partir au collège Sainte-Odile en France, puis à l'Institut de la Vierge Fidèle à Bruxelles, où elle décroche son diplôme de fin d'études en 2002. La suite de ses études la mène notamment pendant un an à Moscou, où elle apprend le russe, étudie la littérature russe et approfondit sa pratique du violon. Elle finit ses études à Louvain, puis à Berlin.

La «joie» d'être maman

En 2012, elle entre donc dans la famille grand-ducale et parle désormais couramment le luxembourgeois, qui vient s'ajouter au français, sa langue maternelle, et à l'allemand et l'anglais. Dans le cadre de ses fonctions d'altesse royale, la maman du prince Charles, né en mai 2020, est souvent aux côtés de son époux pour des missions économiques. Elle est aussi la marraine, entre autres, de Blëtz asbl, une association qui aide les personnes touchées par un accident vasculaire cérébral. Une cause qui touche tout particulièrement la princesse, dont les deux parents, décédés en 2012 et 2019, ont eu un AVC.

Stéphanie s'intéresse aussi aux domaines scientifiques, à l'agriculture biologique et aux arts. Dans ce dernier domaine, elle s'engage notamment pour promouvoir l'art luxembourgeois au niveau national et international. Et, bien sûr, elle a aussi découvert son rôle de mère avec «beaucoup de joie», selon la Cour, et apprécie de passer du temps au calme avec sa famille.

