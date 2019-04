1 200 excès de vitesse lors du «Speedmarathon»

L'annonce des contrôles de police renforcée sur 24h mercredi a été largement relayée. Mais «malgré la médiatisation, 1 200 excès de vitesse ont été constatés», indique la police. La majorité des infractions ont été enregistrées par des radars fixes et mobiles.

La police a effectué 200 contrôles ordinaires, pour un total de 250 excès de vitesse. Deux permis de conduire ont été retirés sur place. Parmi les autres infractions constatées, le défaut de papiers et l'utilisation du GSM ont également été sanctionnés.

Pour rappel, le «Speedmarathon» est une opération européenne, à laquelle 26 pays ont participé, dont le Luxembourg.

#SpeedmarathonEis Schicht ass eriwwer, de Speedmarathon geet awer nach bis Mëtternuecht weider.

Merci un d'Presse an eise Lieser fir den Support.

Sidd virsiichteg ënnerwee an haalt iech, zur ärer an der Sécherheet vun den Aneren, och soss un déi virgeschriwwe Vitesslimitatiounen. pic.twitter.com/sIiCvnub03