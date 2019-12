La Grande-​​Duchesse héritière attend un enfant

Ça y est! Après un peu plus de sept ans de mariage l'héritier, ou l'héritière tant attendu, est en route! Le Grand-Duc héritier Guillaume et son épouse, depuis octobre 2012, la Grande-Duchesse héritière Stéphanie, attendent un heureux événement, a annoncé ce vendredi matin, la Cour. «La naissance est prévue pour le mois de mai», indique le communiqué du maréchalat.

C'est le premier enfant de Guillaume, 38 ans, et Stéphanie, née en Belgique il y a 35 ans. Il s'agira du 5e petit-enfant d'Henri et Maria Teresa, qui ont déjà trois petits-fils, Gabriel, Noah et Liam, et une petite-fille, Amalia, enfants des Princes Louis et Félix, frères cadets de Guillaume.

Pour le chef de l'État Henri et sa femme Maria Teresa, c'est une «immense joie» et le couple souverain «se réjouit avec les futurs parents», indique le communiqué rédigé en luxembourgeois, français et anglais. L'enfant sera le deuxième dans l'ordre de succession au trône grand-ducal, derrière son père Guillaume, héritier d'Henri. Depuis 2011, en effet, la réglementation de la Maison de Luxembourg-Nassau, qui règne sur le pays, a été modifiée, pour «introduire l'égalité entre hommes et femmes en matière de succession au trône».

Félicitations aux parents qui vont donc donner au Luxembourg son futur Grand-Duc ou sa future Grande-Duchesse!

Le Premier ministre Xavier Bettel s'est rendu à la Chambre des députés pour informer personnellement les élus de l'heureuse nouvelle.

Als Staatsminister hat ech haut d’Aufgab an d’Freed der @ChambreLux matzedeelen datt den Ierwgroussherzog an d’Ierwgroussherzogin hiert éischt Kand fir de Mee nächst Joer erwaarden. Mir félicitéieren a freeën eis mat hinnen. https://t.co/OQ8Uxm6OED — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 6, 2019

(jw/L'essentiel)