Le CHdN a suivi plus de 68 000 patients en 2019

Selon les chiffres de son rapport annuel 2019, publié ce lundi, le Centre hospitalier du Nord (CHdN) a traité plus de 68 000 patients l’année dernière. Au total, 1 048 collaborateurs et 148 médecins ont travaillé de concert sur les deux sites de l’hôpital, à Ettelbruck et Wiltz, pour offrir aux patients la meilleure prise en charge possible, peut-on lire dans le document. Le budget global du CHdN s'est élevé à 137,9 millions d’euros.

Parmi les chiffres clés de l'établissement, on relève 14 161 admissions hospitalisées et 197 590 admissions ambulatoires, ainsi que 14 219 interventions chirurgicales, auxquelles viennent s’ajouter 11 338 séances de dialyse, 3 503 séances de chimiothérapie et 79 629 passages aux urgences.

Autorisation du centre national de néphrologie

Pour la première fois, le CHdN s’est vu décerner la certification «Recognised for Excellence» (European Foundation for Quality Management) avec cinq étoiles. «Ce résultat d’une évaluation externe globale tient compte de l’attention constante portée aux besoins de nos patients, de nos employés et de nos partenaires de coopération depuis de nombreuses années (...) Nous pouvons tous, à juste titre, être fiers de nos performances», souligne le Pr Dr Hans-Joachim Schubert, directeur général du CHdN.

En 2019, le service de chimiothérapie a déménagé dans de nouveaux locaux. Le CHdN a également reçu l’autorisation ministérielle d’exploiter le centre national de néphrologie. L'établissement a en outre poursuivi la mise en place du dossier de patient informatisé (DPI). Enfin, sur le plan des ressources humaines, le CHdN dit avoir initié des démarches innovantes orientées vers le bien-être et l’environnement de ses salariés.

(pp/L'essentiel)