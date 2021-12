Cas contact ou positif, que devez-​​vous faire?

Mardi encore, 585 résidents ont été testés positifs au Covid au Luxembourg, un record pour l'année 2021. Des chiffres qui augmentent au Luxembourg comme chez ses voisins et illustrent la nouvelle flambée de l'épidémie. Peut-être êtes-vous concerné directement, ou bien voyez-vous les cas se multiplier autour de vous, dans le cadre familial ou professionnel. Et beaucoup d'entre nous se demandent ce qu'il faut faire en cas de test positif ou si l'on est cas contact.

Si le résultat de votre autotest rapide révèle que vous avez contracté le Covid, deux choses s'imposent à vous: demander une ordonnance à votre médecin pour réaliser un test PCR qui confirmera, ou non, l'infection. Et puis remplir le formulaire d'identification mis en place par le gouvernement et son Covid tracing. On vous demandera notamment votre identité, votre numéro de matricule CNS et quelques détails sur votre test.

Vacciné ou non, ça change un peu les choses

Vous n'avez rien à faire si le PCR se révèle négatif. Mais que vous soyez vacciné ou non, la suite est la même si le test PCR confirme le résultat positif. Il vous faudra vous isoler dix jours à compter des premiers symptômes ou du jour du prélèvement. Sauf en cas de symptômes prolongés, votre isolement est levé automatiquement après ces dix jours. Là encore, un formulaire dédié est à remplir pour le tracing.

Pour les cas contacts, la situation est jugée à risque lorsque vous avez eu un contact étroit et direct pendant au moins 15 minutes avec la personne testée positive. L'absence de mesures de protection comme le masque ou la distanciation minimale sont évidemment des facteurs aggravants. Si votre contact est testé positif donc, vous n'avez pas de quarantaine ni de formulaire à remplir si vous-même êtes vacciné. Néanmoins si la personne testée positive vous signale au contact tracing, il vous sera possible de faire un test après six jours.

Si vous êtes cas contact et non vacciné, une quarantaine de sept jours vous est en revanche imposée, avec obligation de faire un test au 6e jour après le contact. Un formulaire spécial est également à remplir. Pendant la semaine du 21 au 28 novembre, 4 062 personnes se trouvaient en isolement au Luxembourg (+22% sur une semaine) et 8 021 en quarantaine (+9%). Pour les nouveaux cas, le cercle familial (37,3%) reste la source la plus fréquente, suivi par l'éducation (18,8%) principalement l'éducation fondamentale (12,2%), le travail (7,1%) et les loisirs (5,1%).

(L'essentiel/Nicolas Chauty)