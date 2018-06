«Le rallye Modball n'est pas une vraie course auto»

Le rallye Modball, qui se déroule tous les ans depuis 2007, compte cette année une équipe luxembourgeoise dans ses rangs. Toutes sortes de mythes circulent sur la course, souvent qualifiée de course sur route secrète, et les fêtes le long du chemin dans des hôtels de haut standing et des clubs sont légendaires. Mais, surtout, certains pilotes font parler d'eux en ne respectant pas les limitations de vitesse. Alors que six Britanniques ont été arrêtés à 265 km/h sur une autoroute française, L'essentiel a parlé à un pilote du «Team Luxembourg».

«Celui-ci dessine une image complètement différente du rassemblement. L'objectif du Modball est de rassembler des conducteurs passionnés, qui aiment se retrouver ensemble», explique le conducteur qui préfère s'exprimer sous couvert d'anonymat. «Ce n'est pas véritablement une course, mais c'est organisé de manière à ce que nous nous rencontrions et partions ensemble, sans but précis». Selon lui, le plus important est de faire la connaissance «de gens de 25 pays différents, qui sont tous des entrepreneurs».

Réseautage et fête

Et en effet, posséder sa propre entreprise est une condition préalable pour devenir membre du club Modball. Et il faut aussi être en mesure de payer la cotisation annuelle de 1 000 euros. Il n'y a aucun prix décerné pour les meilleurs temps sur la route. «Nous voyageons confortablement et respectons les limitations de vitesse», affirme le pilote luxembourgeois. «Il y a des gens qui aiment mettre les gaz, mais cela existe partout. Ils en payent le prix et ne peuvent pas finir le rallye parce que leur voiture est confisquée».

Cette année, le rallye va de Londres à Vienne, via Paris, Lyon, Monaco et Venise. L'arrivée est prévue ce vendredi. L'équipe luxembourgeoise y participe avec une Lamborghini Hurracan sponsorisée. Les chauffeurs s'arrêtent chaque soir dans des hôtels de luxe, mangent dans de bons restaurants puis se rendent dans les meilleures boîtes de nuit de chaque étape.

(dix/L'essentiel)