L'emploi a retrouvé son niveau d'avant-​​crise

Une bonne nouvelle, dans cette période morose. En septembre, l'emploi au Luxembourg aurait, d'après les données préliminaires, rejoint son niveau d'avant crise, indique ce mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) dans sa dernière note de conjoncture. Le constat est valable «dans pour l'emploi salarié indépendant, et tant pour l'emploi résident que frontalier», ajoute le Statec.

En revanche, de «grandes divergences» existent au niveau des branches. D'un côté, plus de 3 000 emplois auraient été créés entre février et septembre 2020 (+1,6%) dans les branches de la santé et action sociale, l'éducation, l'administration publique, la construction, les technologies de l'information et de la communication (TICs) et le secteur financier. De l'autre côté, environ 3 000 emplois (-1,5%) auraient été perdus sur cette période dans les branches les plus impactées par la crise sanitaire, à savoir l'Horesca, le commerce, l'industrie, les transports et les services aux entreprises (notamment le travail intérimaire).

Mais le Statec craint que le 4e trimestre soit «moins dynamique», en se basant sur des «signaux inquiétants». «L'emploi s'est mis à ralentir légèrement depuis l'été, notamment à cause de l'emploi public (probablement en lien avec la fin des contrats relatifs à la reprise scolaire en alternance), explique l'organisme. Les nouvelles offres d'emploi se sont stabilisées sur les trois derniers mois à un niveau inférieur d'environ 500 unités par rapport au niveau d'avant-crise, alors que les nouvelles inscriptions au chômage se multiplient. Le chômage continue certes à baisser, mais à un rythme bien plus faible qu'en été».

En outre, le Statec note que d'autres indicateurs précurseurs se sont bien rétablis au cours des derniers mois, mais qu'il restent encore «nettement inférieurs» à leurs niveaux d'avant-crise. Ainsi, les travailleurs intérimaires, qui ont été les premiers à perdre leurs emploi dès le début du confinement, restent en juillet moins nombreux qu'avant la crise (-13%), et ceci malgré une reprise de l'emploi dans la construction, principal recruteur des intérimaires, écrit l'organisme. De plus, les heures supplémentaires, qui avaient chuté de 2,2 heures par salarié en février à 0,8 en avril, se retrouvent à 2,0 heures en juillet, note-t-il. Enfin, le chômage partiel, qui concernait plus de 150 000 personnes en avril, s'est réduit à un peu moins de 25 000 personnes en septembre et octobre (5%), mais s'établit toujours bien au-delà des quelque 1 000 personnes enregistrées avant l'éclatement de la crise sanitaire.

(ol/L'essentiel)