Les assureurs doivent s'adapter aux cyberattaques

La finance durable et les nouveaux risques comme la cybercriminalité étaient deux thèmes forts abordés jeudi, lors de l'ACA Insurance Day qui s'est tenu au Kirchberg.

«De plus en plus de groupes d'assurance affichent leur politique d'investissement et préfèrent diriger leurs actifs vers une activité plutôt qu'une autre. L'exposition au carbone est ainsi de moins en moins sollicitée», résume Marc Hengen, administrateur délégué de l'Association des compagnies d'assurance et de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg (ACA).

«Cela peut toucher tout le monde, et les offres se multiplient, avec différents degrés d'indemnisation»

Le mouvement vers des placements plus verts «va encore devoir se développer, même s'il est déjà fort», sous la pression de clients de plus en plus soucieux de savoir où et comment leur argent est investi. Marc Hengen battant aussi en brèche «l'idée reçue» qu'un investissement durable serait moins rentable qu'un classique.

Autre phénomène face auquel les assureurs se doivent d'évoluer, les cyberattaques, qui sont de plus en plus sophistiquées. «Cela peut toucher tout le monde, et les offres se multiplient, avec différents degrés d'indemnisation», observe Marc Hengen. Les produits s'affinent, avec des couvertures permettant par exemple la reconstitution des données numériques, quand l'attaque vient en détruire une quantité importante et précieuse.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)