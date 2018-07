Les claviers ont chauffé pendant des heures

Dans la salle aux lumières tamisées, les finalistes s'apprêtent à disputer une énième partie. La majorité des joueurs sont rentrés chez eux pour dormir, après un marathon de 24 heures les yeux scotchés aux écrans et les mains collées au clavier d’ordinateur.

La fatigue a eu raison de quelques-uns, qui dorment sur les canapés mis à disposition. Ils étaient 220 gamers ce week-end à la LAN Party Fortnite organisée au Casino 2OOO par LGX et 11F, pour s'affronter à «Fortnite», un jeu de tir et de stratégie très apprécié. Le jeune Nuno, 14 ans, a fait sensation samedi en se classant premier en solo et en duo, mais aussi 2e en squad (équipe de quatre). Hyper concentré sur son écran, casque sur les oreilles, il n'a même pas vu les autres gamers à côté de lui qui suivaient la partie. «Il est hyper rapide, on voit qu'il maîtrise le jeu», confie Tiago, son grand frère de 17 ans.

Sur les tables, boissons énergisantes, barres de céréales et même des morceaux de sucre pour tenir. «À la fin, c'est dur, mais c'est super de rencontrer d'autres gamers. Cela change d'être seul devant son écran», souligne Georges, 16 ans. «Il faut savoir gérer sa fatigue et son rythme, comme dans d'autres disciplines», souligne Lyazid, un des organisateurs de l'événement, qui donne à nouveau rendez-vous aux amateurs du genre les 29 et 30 septembre prochains.

(Émilie Étienne/L'essentiel)