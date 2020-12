21,2 millions pour adapter les fichiers de la police

Courant 2019, les fichiers gérés par la police grand-ducale, dont certains étaient cachés, avaient défrayé la chronique. À tel point que l'opposition avait claqué la porte et quitté la Chambre des députés en pleine séance plénière. «Des citoyens innocents avec un casier judiciaire vierge sont fichés», s'était alors emporté le député CSV Gilles Roth. Au total, la police conservait des infos sur les résidents dans 62 fichiers différents...

Le gouvernement avait fini par céder et avait commandé un audit à l'IGPN, la police des polices. Le rapport avait mis en lumière que «la police utilise ses fichiers sans réfléchir» et de nombreuses recommandations y figuraient. Une réforme pour mettre un peu d'ordre dans tout ça avait donc été promise. Le processus est en cours et le ministre déi Gréng de la Sécurité intérieure a déposé ce mercredi un projet de loi pour ça. Le texte prévoit une refonte complète des fichiers et définit qui y a accès et ce qu'on peut y garder.

Une mise en conformité qui prendra du temps, puisque tout doit être bouclé d'ici 2026 seulement. «Vu la complexité et l'ampleur des travaux à réaliser, il est préconisé d'anticiper les travaux et de libérer les fonds nécessaires à partir de l'année 2021», est-il expliqué dans le projet de loi. Dès l'an prochain, 869 000 euros seront ainsi débloqués pour les études préparatoires. Puis ce seront entre 4 et 5 millions d'euros qui seront investis chaque année, jusqu'en 2025. Au final, la facture s'élèvera à 21,2 millions d'euros, formation des policiers comprise...

(jw/L'essentiel)