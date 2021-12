Des accidents en chaîne à cause de la neige

La neige qui est tombée parfois en abondance vendredi matin a provoqué de nombreux accidents, dont un particulièrement spectaculaire entre un camion et un bus. Selon le 112, d'autres accidents se sont produits durant l'après-midi et la soirée de vendredi. Vers 17h, une première voiture a été accidentée sur le CR124 entre Heisdorf et Asselscheuer. Une collision entre deux véhicules s'est ensuite produite 50 minutes plus tard rue Emile Mark, à Differdange. Et à 19h24, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture au rond-point de la ZAE Wolser, à Dudelange.

Ces trois accidents n'ont fait aucun blessé, ont indiqué les secours. La soirée de vendredi a été malheureusement encore plus mouvementée. Une voiture a versé dans le ravin sur la N7 entre Fridhaff et Diekirch, vers 22h. Une personne a dû être désincarcérée, indique le 112. Quelques minutes plus tard, un véhicule a percuté un arbre, sur le CR316 entre Esch-sur-Sûre et Kaundorf. L'accident a fait un blessé. Enfin, une collision entre quatre voitures a eu lieu sur l'A7 dans le tunnel Gousselerbierg. Là encore, une personne a été blessée.

(pp/L'essentiel)