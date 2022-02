Le Luxembourg accueillera des réfugiés ukrainiens

Jean Asselborn a indiqué ce vendredi, que le Luxembourg accueillera des réfugiés d'Ukraine. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères participait à un réunion avec ses homologues de l'UE à Bruxelles. Il espère qu'à l'avenir aucun pays de l'Union européenne ne fera de différence entre les réfugiés de l'Est et ceux du Sud. «C'est bien que les cœurs s'ouvrent maintenant et que les frontières s'ouvrent à l'Est», a ajouté Jean Asselborn.

En outre, le ministre a qualifié d'«historiques» les nouvelles sanctions de l'UE concernant l'attaque russe contre l'Ukraine. «Le monde n'a jamais rien vu de tel», a-t-il estimé. Pour rappel, les Européens ont décidé, vendredi, de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l'UE.

Asselborn a également défendu la décision de ne pas exclure la Russie du réseau de communication bancaire Swift pour le moment. «Nous ne pouvons pas provoquer une autre crise du commerce mondial, parallèlement à cette crise que nous connaissons actuellement», a-t-il expliqué. Les Européens veulent punir le régime du président Vladimir Poutine, avec des sanctions financières. Il s'agit notamment de limiter drastiquement l'accès de la Russie aux marchés de capitaux européens, entravant la capacité de Moscou d'y refinancer sa dette.

(L'essentiel)