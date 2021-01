«On m'a traitée de Pokemon, ça m'a fait rire»

D'ici la fin du mois de janvier, au plus tôt, le règne de Miss Luxembourg 2020 se terminera après une année hors norme, marquée au fer rouge par la crise du Covid-19. En raison de l'omniprésence des mesures sanitaires, ce couronnement, et les activités qui auraient dû en découler, n'a ressemblé à aucun autre depuis le mois de mars. «Tout le côté "bling-bling" a volé en éclats», reconnaît Emilie Boland, qui avait déjà dû fêter «confinée» son 24e anniversaire, en avril dernier. «C'est un peu triste de ne pas avoir pu sortir mes robes de soirée ou aller à la rencontre du public, mais je ne me suis pas laissé aller pour autant».

Une nouvelle Miss et un nouveau Mister Luxembourg seront bel et bien désignés au début de cette année 2021, nous a confirmé l'organisateur Hervé Lancelin. «On ne voulait pas d'une année blanche et les inscriptions aux concours sont toujours ouvertes pour le moment».



Et Hervé Lancelin, l'organisateur du concours depuis 2017, de confirmer: «Nous sommes très fiers d'Emilie, car elle a tout donné sur tous les terrains», se félicite-t-il. «Elle n'a pas pu participer aux défilés ou à tous les événements initialement prévus avant la pandémie, mais elle a été très présente auprès des associations et elle s'est mobilisée pour des structures qui en avaient besoin. C'était dans sa nature. On était ravi de la voir s'engager de la sorte et elle s'est montrée très concernée par rapport à tout ce qui l'entoure».

«Il faut du caractère et une bonne carapace»

Volontaire au Cargo Center pour remettre en boîte des produits pharmaceutiques, mobilisée face au racisme, à la distribution de livres pour enfants dans un home à Grevenmacher, engagée pour récolter quatre tonnes de vêtements pour des associations, donneuse de sang, débout lors de «l'Orange Week» pour faire face aux violences faites aux femmes, ou encore à la préparation de repas avec Stëmm vun der Stross à Noël pour les démunis, Emilie Boland a démontré que la solidarité, c'était important pour les reines de beauté.

«C'était une expérience exceptionnelle», reconnaît Miss Luxembourg dont le compte Instagram est passé de 18 000 à plus de 21 000 abonnés sur une année. «En restant accessible sur les réseaux, c'est indispensable d'avoir du caractère et d'avoir une bonne carapace, car même si le Grand-Duché est un petit pays, on reste très exposé à nos pays voisins, et il faut être prêt à recevoir des critiques négatives de France, de Belgique ou d'Allemagne. Du jour au lendemain, dès votre élection, ça fait boum et il vaut mieux ignorer les jaloux pour tenter de passer au dessus des critiques. C'est parfois compliqué de lire ce que l'on vous écrit, mais il faut garder confiance en soi. Un internaute n'a pas hésité à me comparer à un Pokémon et ça m'a fait rire, par exemple». La vie continue désormais pour Emilie qui a débuté une nouvelle carrière à l'Adem depuis le lundi 4 janvier 2021. Toujours au service des autres dans le besoin.

