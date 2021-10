Hausse «significative» de la circulation du virus

Si les chiffres concernant le nombre de contaminations et les hospitalisations n'ont rien d’alarmant au Luxembourg, un autre indicateur incite à la vigilance. D'après l'analyse des eaux usées, «une augmentation significative de la circulation du virus a été mise en évidence en début de semaine et confirmée à la fin de celle-ci», indique le ministère de la Santé dans sa rétrospective de la semaine du 27 septembre au 3 octobre transmise ce mercredi.

Ainsi, la prévalence du coronavirus dans les eaux usées est passée en une semaine de «modérée» à «élevée». Difficile d'expliquer de manière précise cette évolution, mais elle va de pair avec le taux d'incidence assez élevé enregistré chez les plus jeunes. La tranche d'âge 0-14 ans possède en effet le taux d'incidence le plus haut du pays avec 201 cas pour 100 000 habitants, soit plus de deux fois plus que pour la population générale (93 cas pour 100 000 habitants).

24,6% des personnes en soins intensifs vaccinées

Plus d'un tiers des nouvelles contaminations au Covid concernaient des enfants et pré-adolescents de moins de 14 ans la semaine passée, alors qu'ils ne représentent que 15% de la population du pays.

Rappelons que les plus jeunes ont très peu de risques de contracter une forme grave du Covid-19 et d'être hospitalisés. Le vaccin n'étant autorisé qu'au-dessus de 12 ans, la plupart ne sont pas vaccinés. Largement vaccinés, les plus de 75 ans et les 60-74 ans enregistrent les taux d'incidence les plus bas. Près de 82% des patients hospitalisés en soins normaux et 75,4% des personnes en soins intensifs n'étaient pas ou partiellement vaccinées, la semaine passée.

(th/L'essentiel)