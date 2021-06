«Des arguments forts pour autoriser le cannabis»

La légalisation du cannabis, toujours dans les cartons, suscite des débats passionnés. Le Centre national de prévention des addictions (CNAPA), qui travaille à la prévention sur le sujet, n’est pas opposé. «Il existe même des arguments forts pour réguler et autoriser le cannabis», explique sa directrice Elena Bienfait, qui reconnaît que le projet «comporte des chances et des risques».

Au premier rang des arguments: l’assèchement des trafics. «Les jeunes adultes sont orientés vers le marché noir et les autorités n’ont aucun contrôle sur la qualité des produits, qui peut être mauvaise et générer des problèmes de santé», liés notamment à l’arrivée de certaines substances, détaille la professionnelle. De plus, elle estime que les personnes qui s’approvisionnent ainsi «sont stigmatisées, ce qui ne renforce pas leur estime d’elles-mêmes».

Prévention et évaluations

Bien sûr, une légalisation «doit s’accompagner d’un travail de prévention accru, le risque étant que les personnes croient que le cannabis est sans danger», reprend Elena Bienfait. La problématique est donc la même que pour l’alcool et le tabac, «qui engendrent un coût pour la santé que ne devrait pas avoir le cannabis». Des mesures de prévention et d'accompagnement sont en train d’être élaborées par l’équipe de CNAPA, comme la prévention destinée aux parents, ainsi que dans les secteurs de l'école et des loisirs. En outre, une formation complémentaire pour les futurs vendeurs pourrait être envisagée.

La directrice du CNAPA réfute l’argument selon lequel l’autorisation du cannabis inciterait le public, par esprit de rébellion, à se tourner vers les drogues interdites, plus dures. «Le cannabis n’est pas la drogue d’entrée, ce serait plutôt l’alcool, voire le tabac». Elle précise également que les consommateurs ne sont «pas tous déprimés, ce sont avant tout des gens qui recherchent le plaisir». Peu de jeunes seraient d’ailleurs dépendants.

Le CNAPA participe, avec d'autres partenaires du Suchtverband, à un groupe de travail sur le thème du cannabis. Elena Bienfait préfèrerait que cette drogue «soit consommée dans un local ou à domicile», mais pas dans la rue ou dans un parc. Quelle que soit la politique retenue, celle-ci «devra faire l’objet d’évaluations régulières et éventuellement d’adaptations pour s’améliorer».

