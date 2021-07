Une App pour guider les touristes en temps réel

«Notre site web visitluxembourg.com est très utile pour planifier un séjour au Grand-Duché, mais il manquait un outil pour guider le touriste en temps réel une fois sur place», souligne Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism. C'est désormais chose faite. Le ministère du Tourisme a lancé ce mardi matin l'application VisitLuxembourg.

Une fois téléchargée gratuitement sur votre portable, via l'App Store ou Google Play, celle-ci sert de boussole et de compagnon de voyage. «Elle vous géolocalise et vous montre les points d'intérêt et attractions autour de vous, comment y aller, réserver, la météo, etc. », explique Sebastien Reddeker. «Elle est divisée en six catégories, culture, nature gastronomie et nightlife, sports et activités, tours guidés et Made in Luxembourg. Sans oublier vingt sous-catégories et options de filtres», ajoute le ministre du Tourisme, Lex Delles. De quoi planifier facilement une balade en vélo le matin, un restaurant à midi et une visite de château après le repas.

Le ministère a dégagé 150 000 euros pour cet outil, destiné aussi bien aux visiteurs étrangers qu'aux résidents, et actuellement disponible en français, anglais et allemand. «Nous avons privilégié des prestataires locaux, par exemple pour la météo, les transports mais aussi des artistes luxembourgeois pour la musique, détaille Sebastian Reddeker. Ça donne une touche locale». L'application sera bien sûr amenée à évoluer. Les Travel Stories, des petites histoires destinées à piquer votre curiosité vont ainsi se multiplier. Par ailleurs, la LuxembourgCard qui donne droit à une entrée gratuite ou à prix réduit dans de nombreuses attractions, est disponible sur l'app.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)