Les télétravailleurs frontaliers exonérés d'impôts

Bonne nouvelle pour les frontaliers français tentés par le télétravail. À partir du 1er janvier 2020, le télétravail effectué en France ne sera plus soumis à l'impôt français, à condition d'effectuer au maximum 29 journées par an. Cela grâce à la récente signature de l'avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg.

«À l'heure actuelle, les personnes qui travaillent au Luxembourg et télétravaillent en France sont imposables en France dès le premier jour», rappelle Julien Dauer, juriste pour l'association des Frontaliers Grand Est.

Pas de changement pour la sécurité sociale

Au-delà de 29 jours, le télétravail est toujours possible, mais le salarié devra payer des impôts sur ses revenus en France. Julien Dauer recommande aux télétravailleurs de tenir un calendrier de suivi à jour pour servir de preuves.

En revanche, rien ne change concernant l'affiliation à la sécurité sociale. En travaillant au Luxembourg, un frontalier est affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Or, s'il effectue plus de 25 % de son temps de travail global en télétravail en France, il devient affilié en France. Il paye alors des cotisations en France et son employeur aussi. Être affilié en France signifie la fin des allocations luxembourgeoises et des cotisations pour la retraite.

(Marion Mellinger/L'essentiel)