Le Springbreak devrait ramener le printemps

Le Springbreak, qui a remplacé la Foire de printemps, revient pour une deuxième édition à Luxexpo The Box. Cet événement luxembourgeois débutera dès mercredi midi, jusqu'à ce dimanche. «Cette grande foire a pour vocation de faire découvrir, en cinq jours et cinq soirs, à un public familial toutes les nouveautés et tendances des beaux jours en avant-première et dans un contexte extrêmement convivial», relate Morgan Gromy, le directeur général de Luxexpo The Box.

Quatre thématiques sont à l'ordre du jour: le mode de vie durable, le marché de l’alimentation et des boissons, les nouvelles technologies dans la vie quotidienne et enfin les bières dans le cadre d'un festival des bières. Les chiffres témoignent de l'importance de l'événement: 300 exposants, 60 stands d’alimentation...

«Des expositions, des spectacles et des concerts sont également au programme». À noter aussi le SprinGame, QG des e-Games et des nostalgiques des consoles vintage, et l’Urban Art Gallery, avec ses 2 000 m² dédiés à des artistes, galeristes contemporains.

• Springbreak. Mercredi de 12h à minuit, jeudi de 10h à minuit, vendredi de 10h à 3h, samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 19h, à Luxexpo The Box.

(Séverine Goffin/L'essentiel)