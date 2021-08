Vers la fin des impôts sur les 13e mois et primes?

Si votre patron vous octroie des primes de fin d'année, des bonus ou même un treizième mois, vous avez sans doute constaté que la différence entre le brut qui sort de la poche de votre boss et le net qui arrive dans la vôtre est plutôt conséquente. Les impôts passent en effet par là et prélèvent leur part. Une taxation qu'une pétitionnaire a jugé «tout simplement pas juste».

Selon le texte déposé par Carmen Da Cruz, «tout salarié qui paie déjà des impôts et les cotisations sociales sur ses 12 mois de salaire ne devrait pas en plus en payer sur le 13ème mois ou toute autre prime accordée par l'employeur», explique la pétitionnaire. «Une prime accordée à un salarié pour son mérite et dévouement à son travail et son entreprise, ne devrait pas être taxée».

Il n'en fallait pas plus pour attirer les signatures. Ouverte depuis le 8 juillet, la pétition vient de franchir la barre des 4 500 signatures et fera donc l'objet d'un débat entre la pétitionnaire et les ministres et députés compétents. La date doit encore en être fixé. Avec un enjeu certain pour beaucoup de salariés, puisque les primes représentent, en moyenne, 15% de la rémunération des salariés du pays. Suffisant pour inciter le gouvernement à mettre cette mesure à l'ordre du jour à l'occasion d'une éventuelle future réforme fiscale?

(jw/L'essentiel)